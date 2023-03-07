Эксперт опроверг массовую скупку iPhone жителями Москвы

Информация о массовой скупке iPhone москвичами не соответствует действительности. Есть сезонность продаж. И на прошлой неделе продажи iPhone выросли, но год к году они упали, потому что в прошлом году в это время сметали все, что еще оставалось на полках. Соответственно, рост продаж - это одна неделя. И он связан не только с iPhone - за этот период выросли продажи всей техники. И во многом это связано с перераспределением [торговых потоков]. Уже каждый месяц таможня задерживает первые поставки. За счет этого iPhone в условно-официальной рознице - в оператороской рознице, в Re-Store - спрос на iPhone увеличился. Но он не увеличился глобально на рынке. Он остался плюс-минус таким же. Просто треть рынка была "серой". И эта треть сейчас перешла в розницу. За счет этого розница видит некий локальный взлет продаж. Плюс сезонность.

Эльдар Муртазин Ведущий аналитик Mobile Research Group