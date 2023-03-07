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1 час назад

Эксперт опроверг массовую скупку iPhone жителями Москвы

Семён Капранов
Эльдар Муртазинэксперт

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с Рамблером опроверг сообщения ряда СМИ о массовой скупке iPhone жителями Москвы. По словам специалиста, в рознице наблюдается сезонный спрос на гаджеты от американского производителя на фоне резкого сокращения "серого" рынка техники в России, но его нельзя назвать глобальным.

Информация о массовой скупке iPhone москвичами не соответствует действительности. Есть сезонность продаж. И на прошлой неделе продажи iPhone выросли, но год к году они упали, потому что в прошлом году в это время сметали все, что еще оставалось на полках. Соответственно, рост продаж - это одна неделя. И он связан не только с iPhone - за этот период выросли продажи всей техники. И во многом это связано с перераспределением [торговых потоков]. Уже каждый месяц таможня задерживает первые поставки. За счет этого iPhone в условно-официальной рознице - в оператороской рознице, в Re-Store - спрос на iPhone увеличился. Но он не увеличился глобально на рынке. Он остался плюс-минус таким же. Просто треть рынка была "серой". И эта треть сейчас перешла в розницу. За счет этого розница видит некий локальный взлет продаж. Плюс сезонность.
Эльдар Муртазин
Эльдар МуртазинВедущий аналитик Mobile Research Group
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iPhone, ввезенные в Россию официально, закончились в магазинах в мае-июне прошлого года, сейчас москвичи приобретают устройства, везенные по параллельному импорту, отметил специалист. При этом, по его словам, в России можно приобрести все модели смартфонов от Apple.

"Но цены на iPhone в России где-то на 20-25 процентов выше, чем на других рынках", - подчеркнул Муртазин.

Сообщения СМИ об ажиотажном спросе на iPhone в Москве, возникшем после появления новостей о запрете поставок смартфонов дороже 300 долларов из США, эксперт назвал "попыткой раскачать рынок".

"Иногда журналисты пытаются синтезировать два факта, которые они знают: факт санкций и факт того, что вырос спрос на какой-то товар. По отдельности эта информация верна, но выводы, которые делаются после совмещения этих данных, не верны", - сказал он.

Ранее портал VPost сообщил, что жители Москвы стали активнее покупать дорогие модели iPhone после новостей о запрете Бюро промышленности и безопасности Минторга США ввозить в Россию и Белоруссию ряд смартфонов дороже 300 долларов. По данным источника издания, на минувших выходных был замечен ажиотаж даже в обычно пустынном магазине re:Store в московском ТЦ "Европолис".

Наука и техника,Эльдар Муртазин,Apple,Мнения,
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