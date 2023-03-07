Эксперт опроверг массовую скупку iPhone жителями Москвы

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с Рамблером опроверг сообщения ряда СМИ о массовой скупке iPhone жителями Москвы. По словам специалиста, в рознице наблюдается сезонный спрос на гаджеты от американского производителя на фоне резкого сокращения "серого" рынка техники в России, но его нельзя назвать глобальным.
iPhone, ввезенные в Россию официально, закончились в магазинах в мае-июне прошлого года, сейчас москвичи приобретают устройства, везенные по параллельному импорту, отметил специалист. При этом, по его словам, в России можно приобрести все модели смартфонов от Apple.
"Но цены на iPhone в России где-то на 20-25 процентов выше, чем на других рынках", - подчеркнул Муртазин.
Сообщения СМИ об ажиотажном спросе на iPhone в Москве, возникшем после появления новостей о запрете поставок смартфонов дороже 300 долларов из США, эксперт назвал "попыткой раскачать рынок".
"Иногда журналисты пытаются синтезировать два факта, которые они знают: факт санкций и факт того, что вырос спрос на какой-то товар. По отдельности эта информация верна, но выводы, которые делаются после совмещения этих данных, не верны", - сказал он.
Ранее портал VPost сообщил, что жители Москвы стали активнее покупать дорогие модели iPhone после новостей о запрете Бюро промышленности и безопасности Минторга США ввозить в Россию и Белоруссию ряд смартфонов дороже 300 долларов. По данным источника издания, на минувших выходных был замечен ажиотаж даже в обычно пустынном магазине re:Store в московском ТЦ "Европолис".