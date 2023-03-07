Жители Москвы стали активнее покупать дорогие модели iPhone после новостей о том, что Бюро промышленности и безопасности Минторга США запретило ввоз в Россию и Белоруссию ряд смартфонов дороже $300. Об этом сообщает портал VPost.

Как сообщает источник, на минувших выходных был замечен ажиотаж даже в обычно пустынном магазине re:Store в московском ТЦ «Европолис».

«Выбор остался небольшой, когда будет новая поставка — пока неизвестно», — пишет VPost.

Кроме того, сократилось количество доступных для покупки iPhone на сайтах крупных ритейлеров. Если в начале февраля в «Эльдорадо» и М.Видео было около 300 новых iPhone, то теперь осталось около 130, причем большая часть из них находится в магазинах Подмосковья с пометкой «последний экземпляр».