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31 минуту назад

Москвичи массово скупают дорогие iPhone после новостей об американских санкциях

Газета.Ru

Жители Москвы стали активнее покупать дорогие модели iPhone после новостей о том, что Бюро промышленности и безопасности Минторга США запретило ввоз в Россию и Белоруссию ряд смартфонов дороже $300. Об этом сообщает портал VPost.

Как сообщает источник, на минувших выходных был замечен ажиотаж даже в обычно пустынном магазине re:Store в московском ТЦ «Европолис».

«Выбор остался небольшой, когда будет новая поставка — пока неизвестно», — пишет VPost.

Кроме того, сократилось количество доступных для покупки iPhone на сайтах крупных ритейлеров. Если в начале февраля в «Эльдорадо» и М.Видео было около 300 новых iPhone, то теперь осталось около 130, причем большая часть из них находится в магазинах Подмосковья с пометкой «последний экземпляр».

Apple может представить желтый iPhone

Самыми популярными моделями на текущий момент являются базовые iPhone 13 и iPhone 11. Смартфоны Apple дороже 100 тыс. руб. пользуются спросом меньше и пока остаются в наличии во многих магазинах.

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