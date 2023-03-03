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45 минут назад

SpaceX запустила на орбиту группу интернет-спутников Starlink

Елена Прошина

Ракета-носитель компании SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту новую партию мини-спутников для орбитальной сети интернет-покрытия Starlink. Об этом сообщают «Известия».

SpaceX запустила на орбиту группу интернет-спутников Starlink
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Вывод 51-го спутника Starlink подтвержден», – сообщили в компании.

Уточняется, что запуск ракеты был проведён с площадки SLC-4E в Калифорнии. Приблизительно через 15 минут после запуска спутники успешно отделились от ракеты и вышли на орбиту.

SpaceX ограничила украинским военным доступ к интернету Starlink для управления дронами

Отмечается, что это уже 77-й запуск спутников Starlink с мая 2019 года. Только за текущий год компания SpaceX запустила на орбиту более 4 тысяч интернет-спутников. При этом некоторая их часть вышла из строя, но более 3,7 тысяч аппаратов продолжают работать.

Ранее миссия SpaceX Dragon Crew-6 с российским космонавтом на борту пристыковалась к МКС.

Наука и техника,SpaceX,
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