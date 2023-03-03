SpaceX запустила на орбиту группу интернет-спутников Starlink

Уточняется, что запуск ракеты был проведён с площадки SLC-4E в Калифорнии. Приблизительно через 15 минут после запуска спутники успешно отделились от ракеты и вышли на орбиту.

Отмечается, что это уже 77-й запуск спутников Starlink с мая 2019 года. Только за текущий год компания SpaceX запустила на орбиту более 4 тысяч интернет-спутников. При этом некоторая их часть вышла из строя, но более 3,7 тысяч аппаратов продолжают работать.