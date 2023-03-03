Корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем из четырех человек, в числе которых россиянин, прибыл к Международной космической станцией (МКС). Об этом говорится в сообщении NASA.

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 8:34 мск 2 марта. В составе экипажа два астронавта НАСА - командир Стивен Боуэн и пилот Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади, а также российский космонавт Андрей Федяев.

В NASA отметили, что сегодня космический корабль Dragon прибыл к станции и начал заключительный этап стыковки.

«Космонавт Роскосмоса Андрей Федяев прибыл на МКС! В 09:40 мск Crew Dragon причалил к модулю Harmony американского сегмента», - заявили в «Роскосмосе».