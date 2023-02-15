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1 час назад

К Земле приближается астероид в полторы Останкинские башни

Елена Прошина

Глава Астрофизической оптической обсерватории КубГУ Александр Иванов заявил, что в ночь на 15 февраля к Земле приблизится 800-метровый астероид. Об этом сообщает «Кубань 24».

К Земле приближается астероид в полторы Останкинские башни
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Астероид под именем 199145 (2005 YY128) достигает 800 метров в диаметре. Для сравнения, высота Останкинской башни – всего 540 метров. Однако учёные подчёркивают, что опасности для планеты 199145 не представляет, так как космическое тело пролетит слишком далеко. Как уточняет Александр Иванов, астероид пролетит на расстоянии 4,5 миллионов километров от Земли. Это число превышает расстояние от Земли до Луны в 11 раз.

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При этом учёный также добавил, что астероиды таких размеров пролетают мимо нашей планеты не часто. Как отметил эксперт, астероид Апофис, известный тем, что в будущем может столкнуться с Землёй, достигает всего 300 метров в диаметре.

Ранее учёные обнаружили астероид размером с Колизей.

Наука и техника,Александр Иванов,
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