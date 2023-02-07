Астрономы заметили астероид размером с римский Колизей

Международная команда астрономов с помощью данных космического телескопа Джеймса Уэбба обнаружила в главном поясе ранее неизвестный астероид размером примерно с римский Колизей. Его длина в поперечнике составляет всего лишь 100-200 метров.

Фото: N. Bartmann (ESA/Webb), ESO/M. Kornmesser and S. Brunier, N. Risinger (skysurvey.org) N. Bartmann (ESA/Webb), ESO/M. Kornmesser and S. Brunier, N. Risinger (skysurvey.org)

Об открытии сообщается на сайте Европейского космического агентства ESA. Астрономы использовали данные калибровки инструмента Mid-InfraRed Instrument (MIRI), в ходе которой случайно и был обнаружен чрезвычайно маленький астероид.

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Более того, обнаруженный астероид, вероятно, является самым маленьким объектом, которые на сегодняшний день удалось зафиксировать при помощи телескопа Уэбба. Он расположен в главном поясе астероидов, находящемся между Марсом и Юпитером. Это один из редких объектов главного пояса, длина которого в поперечнике составляет менее одного километра.

Авторы открытия отмечают, что Солнечная система буквально насыщена астероидами. Астрономам известно более 1,1 миллиона таких объектов. Считается, что большинство из них представляют собой каменистые обломки, оставшиеся еще с первых дней существования Солнечной системы, когда планеты только формировались.

Интересно, что случайное открытие неожиданно дало астрономам новый метод поиска чрезвычайно малых космических тел. Ведь наблюдения телескопа Уэбба, которые привели к открытию небольшого астероида, изначально не предназначались для поиска астероидов. Поначалу группа калибровки даже посчитала полученные данные технической ошибкой прибора.

Несмотря на это, данные об объекте были использованы для создания и тестирования нового метода расчета орбиты и оценки его размера. В результате достоверность метода была подтверждена, а проведенные измерения показали, что размер астроида в поперечнике варьируется от 100 до 200 метров. Сам объект находится во внутренней области главного пояса астероидов на орбите с очень низким углом наклона.