Маск объяснил происхождение летательного аппарата в небе над США

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск объяснил происхождение сбитого в небе над США летательного аппарата. Свою точку зрения на произошедшее он высказал у себя в Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что 10 февраля военные США засекли и сбили над Аляской летательный аппарат. Он находился на высоте 12 тысяч метров. Его происхождение и назначение до сих пор не определили. В Минобороны США рассматривают различные версии, в том числе внеземную.