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39 минут назад

Маск объяснил происхождение летательного аппарата в небе над США

Елена Прошина

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск объяснил происхождение сбитого в небе над США летательного аппарата. Свою точку зрения на произошедшее он высказал у себя в Twitter-аккаунте.

Маск объяснил происхождение летательного аппарата в небе над США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее сообщалось, что 10 февраля военные США засекли и сбили над Аляской летательный аппарат. Он находился на высоте 12 тысяч метров. Его происхождение и назначение до сих пор не определили. В Минобороны США рассматривают различные версии, в том числе внеземную.

«Не волнуйтесь, просто некоторые из моих друзей заглянули ко мне», — написал Маск, сопроводив текст смайликами инопланетянина и летающей тарелки.

На Украине поставили ультиматум компании Илона Маска

Ранее глава Tesla пообещал не использовать спутниковый интернет Starlink, который он предоставил Украине, для эскалации конфликта.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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