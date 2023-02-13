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11 минут назад

Маск высказался против использования Starlink для эскалации конфликта

Мария Иванова

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что спутниковый интернет Starlink останется на Украине, но его не позволят использовать для эскалации. Об этом он написал в твиттере.

Так Маск ответил на твит американского астронавта Скотта Келли, призвавшего «восстановить полную функциональность спутников Starlink» для Украины и написавшего, что Киев «отчаянно нуждается в постоянной поддержке».

Миллиардер отметил, что Келли «достаточно умен, чтобы не проглатывать разную пропагандистскую чушь».

«Starlink - это коммуникационный хребет Украины, особенно на передовой, где почти все другие интернет-соединения были уничтожены. Но мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к Третьей мировой войне», - заявил Маск.

Ранее президент SpaceX Гвинн Шотвелл объявила, что Украина больше не сможет использовать Starlink для управления дронами.

Она подчеркнула, что цели предоставления спутникового интернета Starlink Украине были гуманитарными, и оружием Starlink стать не должен.

После этого Маска и SpaceX раскритиковали на Украине, а в офисе Владимира Зеленского SpaceX призвали «определиться со стороной» в украинском кризисе.

Наука и техника,Видео,Илон Маск,Владимир Зеленский,SpaceX,
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