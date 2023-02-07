Эксперт оценил перспективы ноутбуков из Белоруссии на рынке РФ

"Эти ноутбуки можно называть белорусскими по месту их производства, по дизайну. Но то, что внутри них, — это вопрос. На рынке электронных компонентов сейчас не то, чтобы шторм, но там довольно пасмурно. Компоненты ходят по миру без имени производителя. Но "на коленке" их не соберешь, значит, они производятся там же, где и раньше - на серьезных заводах. Так что компоненты везти легче, чем готовую продукцию. Скорее всего, компонентны в "Горизонте" от более-менее надежных китайских поставщиков", — заявил специалист.