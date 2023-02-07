Эксперт оценил перспективы ноутбуков из Белоруссии на рынке РФ

Белорусские ноутбуки "Горизонт", которые подходят для выполнения основных рабочих задач, в перспективе 2-3 лет должны занять свою нишу на российском рынке. Об этом в разговоре с Рамблером заявил эксперт рынка телекоммуникаций Леонтий Букштейн, комментируя начало продаж в России новой модели ноутбука белорусского производителя.
Специалист отметил, что в Белоруссии собирают ноутбуки из импортных компонентов.
"Эти ноутбуки можно называть белорусскими по месту их производства, по дизайну. Но то, что внутри них, — это вопрос. На рынке электронных компонентов сейчас не то, чтобы шторм, но там довольно пасмурно. Компоненты ходят по миру без имени производителя. Но "на коленке" их не соберешь, значит, они производятся там же, где и раньше - на серьезных заводах. Так что компоненты везти легче, чем готовую продукцию. Скорее всего, компонентны в "Горизонте" от более-менее надежных китайских поставщиков", — заявил специалист.
Появления другой белорусской электроники на российском рынке в ближайшее время ожидать не стоит, добавил Букштейн.
"Делать электронику непросто, даже если это "отверточное" производство. Вряд ли Белоруссия поставит цель насыть большой и динамичный российский рынок своей техникой", — заключил эксперт.
Ранее в России стартовали продажи новой модели ноутбука белорусской компнии "Горизонт" H-book 15 MAК4 (T52E4W). Визуально лэптоп не отличается от той модели, что компания представила ранее. Речь идет о H-book 15 MAK4 (T32E3W) на базе двуядерного Intel Core i3-1115G4. Вместе с тем в новая модель наделена более производительным центральным процессором Intel Core i5-1155G7.