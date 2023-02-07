Российский дистрибьютор белорусской компании «Горизонт» сообщил, что в России стартовали продажи новой модели ноутбука H-book 15 MAК4 (T52E4W).

Визуально лэптоп не отличается от той модели, что компания представила ранее. Речь идет о H-book 15 MAK4 (T32E3W) на базе двуядерного Intel Core i3-1115G4. Вместе с тем в новая модель наделена более производительным центральным процессором Intel Core i5-1155G7.

Данная новинка – мощный офисный гаджет для повседневных задач, следует из пресс-релиза российского дистрибьютора. У белорусского ноутбука есть IPS-дисплей на 15,6 дюймов с разрешением Full HD (1920 × 1080 точек) и частотой обновления 60 Гц.

Отмечается, что лэптоп можно будет приобрести в розничных магазинах на территории РФ. Стоимость данной продукции составит 47 990 рублей – это цена с учетом акции. Другую модификацию – с Core i3 и SSD на 256 Гбайт – оценили в 43 990 рублей.

Ранее гендиректор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» Юрий Предко рассказал, похож ли белорусский ноутбук H-book MAK4 на MacBook. Он заявил, что компания следует технологиям американской компании. Как отметил специалист, производитель не претендует на то, чтобы его продукцию сравнивали с «яблочной».