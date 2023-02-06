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24 минуты назад

Google готовит конкурента ChatGPT

Елена Прошина

Компания Google готовится анонсировать свой ответ на ChatGPT – сервис Bard. Об этом сообщает Bloomberg.

Google готовит конкурента ChatGPT
Фото: РамблерРамблер

Уточняется, что в ближайшее время новый сервис с разговорным ИИ будет открыт для тестирования. Bard будет нацелен на выдачу подробных ответов на простые вопросы от пользователя – что приготовить на обед или как спланировать детский праздник. «Мы объединим внешнюю обратную связь с нашим собственным внутренним тестированием, чтобы убедиться, что ответы Bard соответствуют высокой планке качества, безопасности и обоснованности реальной информации», – заявил главный исполнительный директор Alphabet (компания владеющая Google) Сундар Пичаи.

Сервис Bard разработан на языковой модели LaMDA, которая была создана в Google. Напомним, что LaMDA вызвала некоторое общественное обсуждение в мае 2022 года, когда один из сотрудников Google публично заявил, что ИИ якобы является разумным.

Ранее стало известно, что Google создаёт новый браузер для iPhone, который нарушает правила Apple.

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