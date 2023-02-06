Google готовит конкурента ChatGPT

Уточняется, что в ближайшее время новый сервис с разговорным ИИ будет открыт для тестирования. Bard будет нацелен на выдачу подробных ответов на простые вопросы от пользователя – что приготовить на обед или как спланировать детский праздник. «Мы объединим внешнюю обратную связь с нашим собственным внутренним тестированием, чтобы убедиться, что ответы Bard соответствуют высокой планке качества, безопасности и обоснованности реальной информации», – заявил главный исполнительный директор Alphabet (компания владеющая Google) Сундар Пичаи.