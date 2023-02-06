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42 минуты назад

Google работает над особым браузером для iPhone, который нарушает правила Apple

Газета.Ru

Разработчики Google работают над экспериментальным браузером для iOS на базе собственного движка Blink вопреки правилам Apple. Об этом сообщает The Register.

Google работает над особым браузером для iPhone, который нарушает правила Apple
Фото: Газета.ру Газета.ру

Отмечается, что актуальная версия Google Chrome и другие браузеры на iOS и iPadOS используют движок Apple WebKit — в противном случае компания не пропускает программы в App Store. При этом для браузеров в macOS таких требований нет.

Google утверждает, что браузер на базе Blink является экспериментальным прототипом, который «существует для понимания определенных аспектов производительности iOS». Эта версия браузера не будет доступна для пользователей, так как это противоречит политике Apple.

Предполагается, что Google готовится к тому, что антимонопольные органы могут запретить Apple навязывать разработчикам браузеров использование WebKit. В таком случае, Google будет одной из первых компаний, кто сможет выпустить собственный браузер на базе собственного движка в App Store.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Apple не станет выпускать Mac Studio с M2 Ultra из-за страха внутренней конкуренции.

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