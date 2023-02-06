Россия продлит эксплуатацию МКС

Совет главных конструкторов ракетно-космической корпорации «Энергия» хочет использовать российскую часть Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Об этом в своём Telegram-канале сообщил «Роскосмос» .

Уточняется, что такая инициатива со стороны совета главных конструкторов является первым шагом в подготовке решения правительством России. В корпорации также добавили, что в состав совета вошли руководители российской космической компании «Роскосмос», которые связаны с проектом МКС. Они также зачитали доклады о текущем состоянии российского сегмента станции.