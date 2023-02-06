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12 минут назад

Россия продлит эксплуатацию МКС

Елена Прошина

Совет главных конструкторов ракетно-космической корпорации «Энергия» хочет использовать российскую часть Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Об этом в своём Telegram-канале сообщил «Роскосмос».

Россия продлит эксплуатацию МКС
Фото: Роскосмос Роскосмос

Уточняется, что такая инициатива со стороны совета главных конструкторов является первым шагом в подготовке решения правительством России. В корпорации также добавили, что в состав совета вошли руководители российской космической компании «Роскосмос», которые связаны с проектом МКС. Они также зачитали доклады о текущем состоянии российского сегмента станции.

«Решение совета главных конструкторов рассмотрят на заседании научно-технического совета "Роскосмоса", по результатам которого госкорпорация подготовит соответствующее обращение в правительство», – сказано в сообщении.

Ранее официальный представитель NASA Лора Бличер заявила, что космическое агентство США высоко ценит сотрудничество с Россией и намерено продолжать совместную эксплуатацию МКС.

Наука и техника,РКК Энергия,Роскосмос,NASA,Правительство РФ,
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