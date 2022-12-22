NASA выразило приверженность сотрудничеству с «Роскосмосом»

Национальное управление США по аэронавтике намерено продолжать совместную эксплуатацию МКС и ценит взаимодействие с Россией. Об этом заявила официальный представитель NASA Лора Бличер, комментируя подачу российской заявки на продолжение эксплуатации МКС до 2028 года.