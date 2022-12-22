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14 минут назад

NASA выразило приверженность сотрудничеству с «Роскосмосом»

Говорит Москва

Национальное управление США по аэронавтике намерено продолжать совместную эксплуатацию МКС и ценит взаимодействие с Россией. Об этом заявила официальный представитель NASA Лора Бличер, комментируя подачу российской заявки на продолжение эксплуатации МКС до 2028 года.

NASA выразило приверженность сотрудничеству с «Роскосмосом»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Каждый международный партнёр должен работать над участием в продлении эксплуатации станции», — сказала она.

«Мы продолжаем ценить профессиональное взаимодействие с «Роскосмосом», в том числе научную и техническую деятельность на орбите, которую ведут наши астронавты и космонавты», — добавила Бличер.

Наука и техника,Роскосмос,NASA,
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