В России создадут систему опознавания для малых дронов

В России началась разработка системы опознавания «свой-чужой» для малых дронов, которая убережет их от «дружественного огня». Об этом сообщает телеканал «Звезда».
«Чтобы свои не перебили своих, для маленьких дронов уже разрабатывается система "свой-чужой"», - заявил ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров.
Отмечается, что СВО на Украине дала импульс отечественному дроностроению. Коптеры производят «Калашников», «Алмаз-Антей», КРЭТ и небольшие предприятия.
В России производят дроны – разведчики, камикадзе, скоростные, спасательные и т.д.
Ранее ученые из КНР заявили, что придумали «вечный дрон», способный летать неограниченное время.