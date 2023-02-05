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36 минут назад

В России создадут систему опознавания для малых дронов

Майк Габриелян

В России началась разработка системы опознавания «свой-чужой» для малых дронов, которая убережет их от «дружественного огня». Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В России создадут систему опознавания для малых дронов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чтобы свои не перебили своих, для маленьких дронов уже разрабатывается система "свой-чужой"», - заявил ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров.

Отмечается, что СВО на Украине дала импульс отечественному дроностроению. Коптеры производят «Калашников», «Алмаз-Антей», КРЭТ и небольшие предприятия.

В России производят дроны – разведчики, камикадзе, скоростные, спасательные и т.д.

Ранее ученые из КНР заявили, что придумали «вечный дрон», способный летать неограниченное время.

Наука и техника,Алексей Егоров,КРЭТ,Алмаз-Антей,
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