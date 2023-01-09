В Китае разработали вечный дрон с лазерным приводом

Китайские ученые придумали, как подолгу удерживать беспилотник в воздухе.

Фото: из открытых источников из открытых источников

Ученые из КНР придумали, как заставить беспилотник летать вечно. Научная работа опубликована в издании South China Morning Post.

Как говорится в материале, группа специалистов во главе с профессором Ли Сюэлун из Северо-Западного политехнического университета предлагают использовать для этого лазерный луч.

Дрон предлагается оснастить специальным модулем, который будет преобразовывать энергию света от луча лазера в электричество. Так беспилотник сможет получать необходимое для питания двигателя электричество, считают ученые. При этом дрон можно будет поднять на достаточную высоту – до высоты небоскреба.