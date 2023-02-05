Единственная в мире плавучая АЭС: как выглядит «Академик Ломоносов»

«Академик Ломоносов» – единственная на планете плавучая атомная теплоэлектростанция. Реализация проекта началась в 2007 году и спустя 13 лет объект успешно ввели в эксплуатацию. Таким образом, уникальная станция стала 11-й действующей АЭС в России и самой северной в мире.
ПАТЭС состоит из плавучего энергоблока с двумя реакторами типа КЛТ-40С по 35 МВт каждый, береговой площадки с сооружениями для подачи электрической и тепловой энергии потребителям, а также гидротехнических сооружений, которые обеспечивают безопасную стоянку ПЭБ в акватории. Электроэнергии, вырабатываемой станцией, достаточно для жизнедеятельности города с населением 100 тысяч человек. Кроме того, «Академик Ломоносов» способен опреснять морскую воду в объеме от 40 до 240 тысяч кубометров в сутки. Срок службы энергоблоков станции составляет 35-40 лет.
На ПАТЭС могут проживать до 70 человек. Конструкторы позаботились о комфортном быте персонала станции. Здесь помимо жилых кают есть столовая, салон отдыха, библиотека, спортивный и тренажерный залы, бассейн, сауна, баня, магазин, прачечная и медицинский комплекс.
Сейчас «Академик Ломоносов» находится в городе Певеке Чукотского АО, где обеспечивает 20% потребности в электроэнергии Чаун-Билибинского энергоузла.
Как выглядит уникальная атомная электростанция – в галерее «Рамблера».