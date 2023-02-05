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1 час назад

Единственная в мире плавучая АЭС: как выглядит «Академик Ломоносов»

Александр Котлеткин

«Академик Ломоносов» – единственная на планете плавучая атомная теплоэлектростанция. Реализация проекта началась в 2007 году и спустя 13 лет объект успешно ввели в эксплуатацию. Таким образом, уникальная станция стала 11-й действующей АЭС в России и самой северной в мире.

1/11 Макет плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" атомной теплоэлектростанции малой мощности на ФГУП "ПО "Севмаш", 2007 год
Фото: ТАСС
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2/11 Спуск на воду головного энергоблока плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов", 2010 год
Фото: ТАСС
3/11 Атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов", в 2017 год
Фото: ТАСС
4/11 Отправка плавучего энергетического блока "Академик Ломоносов" из Санкт-Петербурга в Мурманск, 2018 год
Фото: ТАСС
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5/11 Буксировка энергоблока в Мурманск на базу "Атомфлота" для зарядки ядерным топливом, 2019 год
Фото: ТАСС
6/11 Плавучий энергетический блок (ПЭБ) "Академик Ломоносов", построенный на Балтийском судостроительном заводе, перед отправлением в Мурманск, 2019 год
Фото: ТАСС
7/11 Плавучая атомная тепловая электростанция "Академик Ломоносов" на причале, 2019 год
Фото: ТАСС
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8/11 Первый в мире промышленный плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" у пирса в порту города Певек, 2019 год
Фото: ТАСС
9/11 Первый в мире промышленный плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" в акватории Восточно-Сибирского моря у берега города Певек, 2019 год
Фото: ТАСС
10/11 Сотрудники в центральном пункте управления плавучей атомной тепловой электростанции "Академик Ломоносов" во время пусконаладочных работ, 2019 год
Фото: ТАСС
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11/11 Сотрудники в машинном зале плавучей атомной тепловой электростанции "Академик Ломоносов" во время пусконаладочных работ, 2019 год
Фото: ТАСС

ПАТЭС состоит из плавучего энергоблока с двумя реакторами типа КЛТ-40С по 35 МВт каждый, береговой площадки с сооружениями для подачи электрической и тепловой энергии потребителям, а также гидротехнических сооружений, которые обеспечивают безопасную стоянку ПЭБ в акватории. Электроэнергии, вырабатываемой станцией, достаточно для жизнедеятельности города с населением 100 тысяч человек. Кроме того, «Академик Ломоносов» способен опреснять морскую воду в объеме от 40 до 240 тысяч кубометров в сутки. Срок службы энергоблоков станции составляет 35-40 лет.

На ПАТЭС могут проживать до 70 человек. Конструкторы позаботились о комфортном быте персонала станции. Здесь помимо жилых кают есть столовая, салон отдыха, библиотека, спортивный и тренажерный залы, бассейн, сауна, баня, магазин, прачечная и медицинский комплекс.

Сейчас «Академик Ломоносов» находится в городе Певеке Чукотского АО, где обеспечивает 20% потребности в электроэнергии Чаун-Билибинского энергоузла.

Как выглядит уникальная атомная электростанция – в галерее «Рамблера».

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