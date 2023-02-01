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52 минуты назад

Ученые воспроизвели гравитационное поле в тысячу раз сильнее притяжения Земли

Елена Прошина

Учёные Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе смогли успешно воспроизвели тип гравитации, который присущ звёздам и планетам, внутри стеклянной сферы диаметром 3 сантиметра. Об этом сообщает Tech Explorist.

Ученые воспроизвели гравитационное поле в тысячу раз сильнее притяжения Земли
Фото: NASANASA

С помощью микроволн учёные до 5000 градусов по Фаренгейту (2760 °C) нагрели сферу из газообразной плазмы, помещенную внутри сферы из стекла. Затем они использовали звуковые волны для создания сферического гравитационного поля, а также конвекции плазмы. Во время испытаний звуковые волны внутри сферы создавали гравитацию, препятствуя движению горячей плазмы. В результате движение плазмы в стеклянной сфере начинает производить магнитный ток.

Сообщается, что это исследование значительно поможет обеспечению безопасности космонавтов, а также правильной эксплуатации спутников. Дело в том, что меняющаяся солнечная активность может вызывать напрямую воздействовать на энергосистему Земли. Вызванные таким образом помехи, в свою очередь, зачастую вызывают проблемы с радиосвязью, навигационными спутниковыми системами и энергосистемами. Однако возможности учёных по решению этих проблем серьёзно ограничены – гравитация Земли влияет на лабораторные исследования, из-за чего учёные не могут в полной мере создать условия, которые были бы похожи на условия в космосе.

Ранее учёные УГНТУ создали технологию для предотвращения экокатастрофы.

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