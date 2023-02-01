Создана технология для предотвращения экокатастрофы

Утечки метана и других газов из временно законсервированных на дне мирового океана нефтяных скважин могут привести к экологической катастрофе. Ведь воздействие метана в качестве парникового газа в первые 20 лет после выброса в 84 раза выше углекислого газа. Только в Северном море ученые обнаружили почти тысячу скважин с вероятными утечками, которые по примерным оценкам выбрасывают от 0,9 до 3,7 килотонн метана в год. Решение проблемы предложили ученые Уфимского государственного нефтяного технического университета и Научного центра мирового уровня (НЦМУ) при УГНТУ. Они разработали и запатентовали СМАРТ-технологию качественного глушения и ликвидации скважин.

- Особенность нашего решения в том, что оно позволяет сократить время ликвидации скважины до 50% по сравнению с традиционными технологиями, снижая затраты оператора, - рассказывает профессор УГНТУ Ахтям Аглиуллин.

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По его словам, ликвидация скважин - глобальная проблема стоимостью 100 млрд долларов. По прогнозам экспертов, к 2025 году некоторые компании потратят больше денег на вывод старых скважин из эксплуатации, чем на разработку новых месторождений. Именно поэтому сегодня многие операторы предпочитают временную консервацию скважины вместо ее полной ликвидации, дожидаясь более выгодных условий и отложив расходы до лучших времен. Однако рано или поздно скважина начнет разрушаться, и возрастет загрязнения мирового океана различными газами, которые, накапливаясь, неизбежно нанесут ущерб окружающей среде.

- Эта проблема особенно остро может проявиться при освоении Арктики и континентального шельфа, что нанесет непоправимый ущерб фауне и флоре Северного Ледовитого океана, - отметил один из авторов проекта Радмир Ганиев. - Решение проблемы в качественной ликвидации морской скважины и заранее запланированном бюджете на ее ликвидацию. Наше решение предполагает, что оператор будет в процессе строительства скважины ежемесячно вносить плату в фонд ликвидации скважин и, соответственно, освободит себя в будущем от этого финансового бремени.

Радмир Ганиев подчеркнул, что каждая система SMART может ликвидировать до 20 скважин в год с использованием процедур, одобренных Бюро по безопасности и охране окружающей среды. Уникальная двустенная бурильная колонна позволяет системе безопасно выполнять бурение без райзера (морской водоотделяющей колонны), что приводит к ускорению работы и сокращению затрат.

Ученые УГНТУ уверены, что за их технологией СМАРТ - будущее. Ведь с учетом объемов бурения скважин в Арктике и на континентальном шельфе число потенциальных скважин для ликвидации к 2050 году может превысить 3000. Только в Мексиканском заливе временно законсервированы 500 скважин, нуждающихся в полной ликвидации, а еще 1200 добывающих скважин потребуют в будущем.