OnlyFans восстановил работу в России

Сервис подписки на пользовательский контент OnlyFans восстановил работу своего сайта в России. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что сбой с доступом для россиян возник из-за технической проблемы. Спустя несколько часов после первых жалоб от пользователей компания сообщила, что неполадки были устранены и сайт снова доступен в России.

Напомним, что весной 2022 года OnlyFans присоединился к санкциям против России и Беларуси – счета контент-мейкеров из этих стран были заморожены, многие аккаунты удалили. При этом пользователи из этих стран не могут оплатить подписку.