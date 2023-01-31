OnlyFans восстановил работу в России

Сервис подписки на пользовательский контент OnlyFans восстановил работу своего сайта в России. Об этом сообщает РБК.
Уточняется, что сбой с доступом для россиян возник из-за технической проблемы. Спустя несколько часов после первых жалоб от пользователей компания сообщила, что неполадки были устранены и сайт снова доступен в России.
Напомним, что весной 2022 года OnlyFans присоединился к санкциям против России и Беларуси – счета контент-мейкеров из этих стран были заморожены, многие аккаунты удалили. При этом пользователи из этих стран не могут оплатить подписку.
Ранее сайт OnlyFans перестал открываться на территории России. При попытке входа появлялась ошибка «HTTP 403 Forbidden», которая означает, что доступ на сайт запрещен.