Популярный портал для взрослых закрыл доступ россиянам

Сервис для подписки на контент OnlyFans стал недоступен для пользователей, находящихся на территории России. Как сообщает News.ru, при попытке зайти на сайт выдается ошибка HTTP 403 Forbidden, которая означает, что доступ на сайт запрещен.
Сейчас зайти на ресурс можно только при помощи VPN. Причина ограничений пока неизвестна. Отметим, что в реестре Роскомнадзора сайта OnlyFans нет.
Напомним, что OnlyFans — это популярная в мире соцсеть, на которой пользователи могут публиковать контент, доступ к которому предоставляется только подписчикам. Широкое распространение ресурс получил благодаря отсутствию цензуры, из-за чего основная масса авторов публикует там свои интимные материалы.
Впервые OnlyFans ограничил свою работу в России еще в апреле 2022 года. Тогда площадка заморозила счета российских пользователей и перестала производить им выплаты. Сам сервис ссылался на проблемы с переводами средств в Россию, однако OnlyFans также прекратил регистрацию авторов контента по паспортам России и Белоруссии.