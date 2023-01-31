Популярный портал для взрослых закрыл доступ россиянам

Сервис для подписки на контент OnlyFans стал недоступен для пользователей, находящихся на территории России. Как сообщает News.ru, при попытке зайти на сайт выдается ошибка HTTP 403 Forbidden, которая означает, что доступ на сайт запрещен.

Фото: 123rf.com 123rf.com

Сейчас зайти на ресурс можно только при помощи VPN. Причина ограничений пока неизвестна. Отметим, что в реестре Роскомнадзора сайта OnlyFans нет.

Напомним, что OnlyFans — это популярная в мире соцсеть, на которой пользователи могут публиковать контент, доступ к которому предоставляется только подписчикам. Широкое распространение ресурс получил благодаря отсутствию цензуры, из-за чего основная масса авторов публикует там свои интимные материалы.