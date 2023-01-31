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7 минут назад

Samsung Galaxy S23 Ultra появился в продаже до анонса

Никита Бородкин

Известный инсайдер под ником Ice Universe опубликовал несколько фотографий Samsung Galaxy S23 Ultra, анонс которого состоится только 1 февраля. Как сообщает «Газета.Ru», устройство по какой-то причине оказалось на прилавке еще до официальной презентации.

Samsung Galaxy S23 Ultra преждевременно поступил в продажу
Фото: SamsungSamsung

В кадр попал стенд с кратким список характеристик устройства. Информация на нем подтвердила, что Galaxy S23 Ultra получит 6,8-дюймовый экран с разрешением QHD+, четыре камеры с разрешением в 200, 12, 10 и 10 мегапикселей, аккумулятор емкостью в 5 тысяч мАч и комплектный стилус S Pen.

Инсайдер не уточняет, в какой стране были сделаны снимки. Вероятно, смартфон попал в магазин по неизвестной ошибке.

Напомним, что Galaxy S23 Ultra и Galaxy S23+ представят 1 февраля на мероприятии Galaxy unpacked, которое пройдет в Сан-Франциско. Дата начала продажи новинки неизвестна, однако ожидается, что стоимость флагмана Samsung составит порядка 107-115 тысяч рублей.

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