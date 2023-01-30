В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
3 минуты назад

На рынке наступил исторический кризис микрочипов

Елена Прошина

На мировом рынке микрочипов произошёл крупнейший переизбыток запасов, из-за которого цены на продукцию резко упали. Об этом сообщает Bloomberg.

На рынке наступил исторический кризис микрочипов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что из-за переизбытка на мировом рынке крупнейшие компании в отрасли микрочипов столкнулись с серьёзными убытками.

«Продажи компаний, занимающихся производством чипов, падают примерно на 30-50%. Это ненормальная ситуация», – заявил глава отдела технологических исследований HMC Investment & Securities Грег Ро.

Гендиректор корпорации Lam Research, которая производит оборудование для выпуска чипов, сообщил о беспрецедентном сокращении заказов.

«Это уровень, которого мы не видели уже 25 лет», – прокомментировал ситуацию Тим Арчер.

Кроме того, кризис негативно сказывается на экономике стран Азии, которые сильно зависят от экспорта технологий. Чтобы справиться с кризисом, оставшиеся на рынке компании рассматривают слияния, сокращают штат и расходы, а также снижают объёмы производства.

По мнению аналитиков, переизбыток произошёл из-за нижения спроса на микрочипы после бурного роста продаж во время пандемии коронавируса. Тогда возросшая популярность удалённой работы подтолкнула покупателей обустраивать домашние офисы. Также на ситуацию повлияли перебои в поставках и инфляция. Стабилизация кризиса, как считают эксперты, может произойти со снятием коронавирусных ограничений в Китае.

Ранее стало известно, что продажи смартфонов в Китае достигли рекордного минимума за последние 10 лет.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители