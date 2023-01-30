На рынке наступил исторический кризис микрочипов

На мировом рынке микрочипов произошёл крупнейший переизбыток запасов, из-за которого цены на продукцию резко упали. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что из-за переизбытка на мировом рынке крупнейшие компании в отрасли микрочипов столкнулись с серьёзными убытками.

«Продажи компаний, занимающихся производством чипов, падают примерно на 30-50%. Это ненормальная ситуация», – заявил глава отдела технологических исследований HMC Investment & Securities Грег Ро.

Гендиректор корпорации Lam Research, которая производит оборудование для выпуска чипов, сообщил о беспрецедентном сокращении заказов.

«Это уровень, которого мы не видели уже 25 лет», – прокомментировал ситуацию Тим Арчер.

Кроме того, кризис негативно сказывается на экономике стран Азии, которые сильно зависят от экспорта технологий. Чтобы справиться с кризисом, оставшиеся на рынке компании рассматривают слияния, сокращают штат и расходы, а также снижают объёмы производства.

По мнению аналитиков, переизбыток произошёл из-за нижения спроса на микрочипы после бурного роста продаж во время пандемии коронавируса. Тогда возросшая популярность удалённой работы подтолкнула покупателей обустраивать домашние офисы. Также на ситуацию повлияли перебои в поставках и инфляция. Стабилизация кризиса, как считают эксперты, может произойти со снятием коронавирусных ограничений в Китае.