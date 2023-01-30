Поставки смартфонов на крупнейшем в мире рынке рухнули

Продажи смартфонов в Китае достигли рекордного минимума за последние 10 лет. Об этом сообщает Reuters.

По информации международной исследовательской компании International Data Corporation (IDC), поставки смартфонов в регионе рухнули на 13 процентов в 2022 году. Данный показатель оказался самым низким за последнее десятилетие. Специалисты IDC отметили, что Китай является крупнейшим рынком смартфонов в мире.

Из материала фирмы следует, что за указанный период на китайский рынок было отгружено 286 миллионов устройств. Последний раз объем поставок гаджетов опускался ниже отметки в 300 миллионов единиц в 2013 году. По словам специалистов, решающее влияние на рынок оказали ограничения производства, вызванные вспышками COVID-19.

«Политика строгого контроля над пандемией привела к исторически высоким сбережениям домохозяйств, поскольку потребительские расходы стали консервативными», — прокомментировал ситуацию специалист IDC Лукас Чжун.

По итогам года лидером китайского рынка смартфонов оказалась компания Vivo, которая получила долю 18,6 процента. На второй позиции топа с долей 18,1 процента оказалась Honor. Ниже расположились Oppo, Apple и Xiaomi, которые получили долю 16,8, 16,8 и 13,7 процента соответственно.