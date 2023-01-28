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47 минут назад

Ученые нашли возможную причину мозгового тумана после COVID

Газета.Ru

Ученые из Тринити Колледжа в Дублине выяснили, что при когнитивных нарушениях после COVID у пациентов нарушается целостность барьера, отделяющего кровеносную систему мозга от остального организма. Исследование опубликовано в каталоге Research Square.

Ученые нашли возможную причину мозгового тумана после COVID
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В исследовании приняли участие более 70 пациентов старше 18 лет, перенесшие коронавирусную инфекцию. О тяжелой форме инфекции COVID-19 сообщали в основном мужчины.

Стандартные диагностические МРТ не обнаружили патологических изменений в мозге у кого-либо из пациентов. Но на МРТ с динамическим контрастированием ученые выявили негерметичные кровеносные сосуды в мозге пациентов с конитивными нарушениями. Особенно много повреждений было замечено в височной и лобной долях. Также объем мозга в этих зонах и в мозжечке был меньше у людей с когнитивными нарушениями.

В умеренных случаях инфекции у пациентов был заметно повышен интерлейкин-8 (IL-8). В тяжелых случаях COVID-19 наблюдалось значительное повышение уровней IL-6, IL-8 и фактора некроза опухоли (TNF). Наличие когнитивных нарушений также было связано с повышением этих показателей. Это подтверждает наличие сильного воспаления, что могло привести к повреждению сосудов мозга и когнитивным нарушениям.

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Research Square публикует предварительные научные отчеты, которые не рецензируются экспертами и, следовательно, не должны рассматриваться как окончательные.

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