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1 час назад

Ученые рассказали, что произойдет с отколовшимся от Антарктиды айсбергом

Елена Прошина

В пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) рассказали, что отколовшийся от шельфового ледника Бранта гигантский айсберг будет таять несколько лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Айсберг будет разрушаться в течение нескольких лет», – передали в пресс-службе слова руководителя Российской антарктической экспедиции ААНИИ Александра Клепикова.

Учёные также рассказали о дальнейшем движении айсберга. По мнению исследователей ААНИИ, он может достаточно долго оставаться на одном месте, либо отправиться в плавание по течениям. В последнем случае айсберг сначала вынесет на запад, а потом направление изменится на север. В процессе, под действием солнечных лучей, тёплых вод и перепадов температуры, айсберг будет медленно разрушаться.

«Роскосмос» показал снимок гигантского айсберга из космоса

Ранее Британская антарктическая служба сообщила, что айсберг размером с Лондон откололся от Антарктиды.

Наука и техника,Видео,Александр Клепиков,Роскосмос,
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