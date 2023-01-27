В пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) рассказали, что отколовшийся от шельфового ледника Бранта гигантский айсберг будет таять несколько лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Учёные также рассказали о дальнейшем движении айсберга. По мнению исследователей ААНИИ, он может достаточно долго оставаться на одном месте, либо отправиться в плавание по течениям. В последнем случае айсберг сначала вынесет на запад, а потом направление изменится на север. В процессе, под действием солнечных лучей, тёплых вод и перепадов температуры, айсберг будет медленно разрушаться.