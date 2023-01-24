Гигантский айсберг откололся от Антарктиды

По данным Британской антарктической службы (BAS), айсберг размером с Большой Лондон откололся от антарктического шельфового ледника, но это не связывают с климатическим кризисом.

Фото: BAS BAS

Площадь огромного айсберга составляет 1550 квадратных километров. В воскресенье он оторвался от шельфового ледника Бранта толщиной 150 метров.

Это второй массив, который откололся за последние два года после того, как трещина, известная как «Бездна 1», полностью прошла через шельфовый ледник.

Спутниковый мониторинг впервые выявил изменения в Бездне-1 более десяти лет назад после того, как она находилась без движения в течение как минимум 35 лет.

В феврале 2021 года еще один айсберг, который стал известен как A74, откололся от шельфа и дрейфовал в море Уэдделла.

BAS сообщает, что новый айсберг немного больше, чем A74, и, вероятно, будет дрейфовать в том же направлении из-за течения. Позже он получит свое название от Национального ледового центра США.

«Появление этого айсберга было ожидаем и является частью естественного поведения шельфового ледника Бранта. Это не связано с изменением климата», — сказал профессор Доминик Ходжсон, гляциолог BAS.

Хотя новый айсберг образовался не из-за последствий глобального потепления, климатический кризис имеет все более тяжелые, но сложные последствия на полюсах мира, особенно в Антарктиде.

По данным Центра научного образования UCAR, Антарктический полуостров нагревается в пять раз быстрее, чем в среднем по миру и за последние 70 лет потеплел почти на 3°C. За последние три десятилетия Антарктика потеряла более трех триллионов тонн льда, что привело к быстрому глобальному повышению уровня моря.