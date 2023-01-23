Эксперт объяснил рост популярности Telegram в России

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков прокомментировал данные, согласно которым мессенджер Telegram обошел WhatsApp* по объему пользовательского трафика в России в 2022 году.
Telegram все чаще воспринимается россиянами не только как обычный мессенджер, но и как основной источник информации, подчеркнул аналитик.
"Будущее за социальными медиа: российские пользователи будут все чаще читать новости в соцсетях "ВКонтакте" и Telegram. Им так удобнее: не нужно никуда дополнительно заходить, все происходит на той платформе, которой они чаще всего пользуются.
Есть тенденция, согласно которой просмотр новостей "уходит" в соцсети. Еще 3-4 года - и пользователи будут читать новости во "ВКонтакте", в Telegram, а также смотреть их на том видохостинге, который останется в России", — сказал Зыков.
Ранее "Ведомости" со ссылкой на данные операторов "большой четверки" сообщили, что мессенджер Telegram занял первое место по активности пользователей в 2022 году, впервые обогнав по объему трафика WhatsApp. Так, Объем пользовательского трафика Telegram к началу 2023 года составил от 60 до 80% от общего объема среди мессенджеров.
*WhatsApp принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.