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32 минуты назад

Эксперт объяснил рост популярности Telegram в России

Семён Капранов
Владимир Зыков эксперт

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков прокомментировал данные, согласно которым мессенджер Telegram обошел WhatsApp* по объему пользовательского трафика в России в 2022 году.

Мессенджер Telegram обогнал по объему трафика WhatsApp, поскольку там есть различный контент: видео, фото, музыка, каналы. А WhatsApp используют только для переписки. Кроме того, в периоды, когда WhatsApp выходил из строя и "лежал" несколько часов в день или даже целые сутки, Telegram в России сильно "взлетал". Очевидно, что рано или поздно Telegram обгонит WhatsApp и по количеству пользователей. Такая тенденция задана, движение в эту сторону началось.

Но отмечу, что пользователи, к сожалению, довольно консервативны: они не привыкли пользоваться чем-то новым, для них новое - это стресс. Поэтому они до сих пор пользуются WhatsApp, хотя по факту мессенджер Павла Дурова более функционален, в нем больше возможностей.
Владимир Зыков
Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)

Telegram все чаще воспринимается россиянами не только как обычный мессенджер, но и как основной источник информации, подчеркнул аналитик.

"Будущее за социальными медиа: российские пользователи будут все чаще читать новости в соцсетях "ВКонтакте" и Telegram. Им так удобнее: не нужно никуда дополнительно заходить, все происходит на той платформе, которой они чаще всего пользуются.

Есть тенденция, согласно которой просмотр новостей "уходит" в соцсети. Еще 3-4 года - и пользователи будут читать новости во "ВКонтакте", в Telegram, а также смотреть их на том видохостинге, который останется в России", — сказал Зыков.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на данные операторов "большой четверки" сообщили, что мессенджер Telegram занял первое место по активности пользователей в 2022 году, впервые обогнав по объему трафика WhatsApp. Так, Объем пользовательского трафика Telegram к началу 2023 года составил от 60 до 80% от общего объема среди мессенджеров.

*WhatsApp принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Наука и техника,Видео,Владимир Зыков,Павел Дуров,
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