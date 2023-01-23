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23 минуты назад

"Ведомости": Telegram обогнал WhatsApp по объему трафика в России

ТАСС

Мессенджер Telegram занял первое место по активности пользователей в 2022 году, впервые обогнав по объему трафика WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Об этом в понедельник пишут "Ведомости" со ссылкой на данные операторов "большой четверки".

Объем пользовательского трафика Telegram к началу 2023 года составил от 60 до 80% от общего объема среди мессенджеров, пишут "Ведомости". По словам представителя "Вымпелкома" (бренд "Билайн"), объем трафика Telegram продолжает расти, тогда как этот показатель мессенджера WhatsApp в России практически не изменился. Представитель "Мегафона" отметил изданию, что Telegram сохраняет лидерские позиции в трафике с марта 2022 года.

Как сообщили газете в МТС, по количеству пользователей в России WhatsApp на данный момент опережает другие мессенджеры. Telegram находится на втором месте, однако в 2023 году может обогнать конкурента и по этому показателю, отмечают "Ведомости". "Именно Telegram самый быстрорастущий мессенджер: за год его аудитория среди абонентов Tele2 увеличилась практически на 50%", - сообщил представитель этого оператора. По его словам, такую популярность мессенджер получил за счет как новостных и развлекательных каналов, так и возможности обмена сообщениями.

Из статистики Mediascope, предоставленной изданию, следует, что к началу января по сравнению с показателями прошлого года аудитория Telegram выросла с 25,5 до 48,8 млн пользователей в сутки. Таким образом, к январю 2023 года аудитория Telegram в России составила около 40% от всех интернет-пользователей в стране, отмечают "Ведомости".

Издание направило запрос в Telegram и российский офис WhatsApp.

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