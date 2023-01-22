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31 минуту назад

Астронавт Базз Олдрин женился в четвёртый раз в день своего 93-летия

Говорит Москваиещё 2

Известный многим как второй человек, ступивший на Луну, поделился этой новостью со своими подписчиками в социальных сетях.

Астронавт Олдрин женился в четвертый раз в день своего 93-летия
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

«В мой 93-й день рождения и в день, когда меня также чествуют как «Живую легенду авиации», я рад сообщить, что моя давняя любовь, доктор Анка Фор, и я связали себя узами брака», — написал Олдрин.

Супругой астронавта стала 63-летняя исполнительный вице-президент Buzz Aldrin Ventures LLC Анка Фор.

Астронавт Базз Олдрин показал таможенную декларацию, заполненную по возвращению с Луны

Олдрин участвовал в космической миссии «Аполлон-11» в 1969 году. Вместе с Нилом Армстронгом и Майклом Коллинзом Олдрин стал одним из первых людей, ступивших на поверхность Луны. Из тех трёх астронавтов в живых остался только Олдрин. Армстронг умер в 2012 году, а Коллинз, который был пилотом миссии, скончался в 2021 году.

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