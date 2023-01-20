Стало известно о вечеринке топ-менеджеров Microsoft со Стингом

Топ-менеджеры американской компании Microsoft устроили закрытую вечеринку с выступлением популярного певца Стинга за день до увольнения 10 тысяч сотрудников. Об этом сообщает The Wall Street Journal .

Вечеринка прошла в швейцарском городе Давос, и на неё были приглашены около 50 человек. На следующий день глава компании сообщил, что из-за «адаптации к глобальному экономическому спаду» из Microsoft будут уволены 10 тысяч сотрудников. Это стало самой большой волной увольнений в Microsoft с 2014 года.