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51 минуту назад

Стало известно о вечеринке топ-менеджеров Microsoft со Стингом

Елена Прошина

Топ-менеджеры американской компании Microsoft устроили закрытую вечеринку с выступлением популярного певца Стинга за день до увольнения 10 тысяч сотрудников. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Стало известно о вечеринке топ-менеджеров Microsoft со Стингом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вечеринка прошла в швейцарском городе Давос, и на неё были приглашены около 50 человек. На следующий день глава компании сообщил, что из-за «адаптации к глобальному экономическому спаду» из Microsoft будут уволены 10 тысяч сотрудников. Это стало самой большой волной увольнений в Microsoft с 2014 года.

Некоторые сотрудники компании крайне негативно оценили решение провести вечеринку перед масштабными сокращениями. Отдельной критике подверглось присутствие на мероприятии популярного певца – согласно неофициальной информации, Стинг готов провести частное выступление за сумму в 100-500 тысяч долларов.

10 января генеральный директор Microsoft Сатью Наделлу объявил, что компания собирается сократить 10 тысяч сотрудников.

Наука и техника,Гордон Самнер,Microsoft,
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