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1 час назад

Microsoft сократит 10 тысяч сотрудников

Национальная Служба Новостей

Корпорация Microsoft намерена сократить 10 тысяч сотрудников, сообщается в блоге компании со ссылкой на генерального директора Сатью Наделлу.

Microsoft сократит 10 тысяч сотрудников
Фото: nsn.fmnsn.fm

По его словам, это произойдет до конца третьего квартала 2023 финансового года.

«Это составляет менее 5% от общего числа наших сотрудников», – сказал он.

Уволенные сотрудники получат поддержку. Отмечается, что, несмотря на сокращение, Microsoft продолжит нанимать сотрудников в «ключевых стратегических областях».

Ранее стало известно, что Microsoft 10 января завершила поддержку операционной системы Windows 8.1. Компания рекомендует обновить систему до версии ОС, которая еще поддерживается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Наука и техника,Microsoft,
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