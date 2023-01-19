Microsoft сократит 10 тысяч сотрудников

Корпорация Microsoft намерена сократить 10 тысяч сотрудников, сообщается в блоге компании со ссылкой на генерального директора Сатью Наделлу.
По его словам, это произойдет до конца третьего квартала 2023 финансового года.
«Это составляет менее 5% от общего числа наших сотрудников», – сказал он.
Уволенные сотрудники получат поддержку. Отмечается, что, несмотря на сокращение, Microsoft продолжит нанимать сотрудников в «ключевых стратегических областях».
Ранее стало известно, что Microsoft 10 января завершила поддержку операционной системы Windows 8.1. Компания рекомендует обновить систему до версии ОС, которая еще поддерживается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».