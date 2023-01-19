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52 минуты назад

Производитель сообщил о провале испытаний вакцины от ВИЧ

Елена Прошина

Компания-производитель Janssen, входящая в группу Johnson & Johnson сообщила, что масштабные испытания вакцины от ВИЧ, которые были начаты в 2019 году, окончились провалом. Об этом сообщается на сайте компании.

Производитель сообщил о провале испытаний вакцины от ВИЧ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Независимый совет по мониторингу данных и безопасности исследований (DSMB) установил, что вакцина не была эффективна в предотвращении ВИЧ-инфекции по сравнению с плацебо среди участников исследования», – сказано в пресс-релизе компании.

Испытания вакцины стартовали в 2019 году. Для тестирования было задействовано примерно 3900 мужчин гомосексуальной ориентации из 50 городов Европы и Америки. Испытуемые в возрасте от 18 до 60 лет были поделены на две группы – в первой группе тестируемые получали четыре инъекции вакцины, а во второй группе выдавали плацебо. Спустя 4 года испытаний совет по мониторингу заявил, что существенной разницы в скорости передачи ВИЧ между двумя исследуемыми группами так и не было обнаружено.

Ранее стало известно, что Россия вошла в первую пятерку стран по скорости распространения ВИЧ-инфекции.

Наука и техника,Johnson & Johnson,
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