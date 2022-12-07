Россия вошла в пятерку стран с самым быстрым распространением ВИЧ

Россия вошла в первую пятерку стран по скорости распространения ВИЧ-инфекции, сообщается на сайте Объeдинeннoй прoграммы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). По итогам 2021 года, на Россию пришлось 3,9% всех зарегистрированных - 1,5 млн случаев инфицирования - в мире. По этим показателям Россия превзошла Уганду и Танзанию. Больше инфицированных за 2021 год только в Южной Африке (14%), Мозамбике (6,5%), Нигерии (4,9%) и Индии (4,2%). По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в России, несмотря на стабильное нахождение в антирейтинге по заболеваемости, с каждым годом число ВИЧ-инфицированных неуклонно снижается. "Сегодня Минздрав России интегрирован в европейскую систему эпидемиологического мониторинга. Статус государства со стабильно контролируемым эпидемическим процессом ВИЧ-инфекции позволяет Российской Федерации быть активным участником многостороннего международного экспертного диалога по борьбе с ВИЧ", - рассказал "Коммерсанту" главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус. Ранее ученые из Института Скриппса продемонстрировали, что вакцина от ВИЧ стимулировала выработку антител у 97% испытуемых.