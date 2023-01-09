Названа альтернатива Windows

«В принципе прекращение поддержки Windows 8.1 ничем и никому не грозит: они не фиксируют баги, не будут консультировать пользователей и так далее. Но без этого пользователь может обходиться. Просто пользователи смогут обновлять себе Windows 7 или 8, другие свежие версии через сервис обновления <...> Так что, полагаю, ничего не изменится — Windows как работал, так и будет работать. Специалисты смогут работать с ним или без него – в зависимости от специфики работы», – добавил он.