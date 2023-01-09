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22 минуты назад

Эксперт прокомментировал прекращение поддержки Windows 8.1

Елена Прошина

Генеральный директор «Праймсофт» и кандидат технических наук Александр Заверзаев рассказал о том, что изменится для российских пользователей после решения компании Microsoft перестать поддерживать операционную систему Windows 8.1. Об этом сообщают «Известия».

Названа альтернатива Windows
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если говорить о российских разработчиках в контексте боязни, что нам где-то не продлят лицензию и что-то случится, то нужно понимать, что проблема Windows 8, и 9, и 10, да и остальных вариантов нас не беспокоит – мы все свои системы делаем исходя из того, что они импортонезависимые и самописные. Кроме того, есть множество решений в rustore, которые не привязаны к операционным системам», – рассказал Заверзаев.

Эксперт также напомнил о системе Astra Linux, которая состоит в Едином реестре российских программ Минкомсвязи России. Также, по словам Заверзаева, сертифицированная операционная система Windows есть в открытых и закрытых сетях.

«В принципе прекращение поддержки Windows 8.1 ничем и никому не грозит: они не фиксируют баги, не будут консультировать пользователей и так далее. Но без этого пользователь может обходиться. Просто пользователи смогут обновлять себе Windows 7 или 8, другие свежие версии через сервис обновления <...> Так что, полагаю, ничего не изменится — Windows как работал, так и будет работать. Специалисты смогут работать с ним или без него – в зависимости от специфики работы», – добавил он.

Ранее компания Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 8.1 с 10 января 2023 года.

Наука и техника,Минкомсвязь РФ,Microsoft,
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