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20 минут назад

Microsoft прекратит поддержку популярной версии Windows

Никита Бородкин

Microsoft прекратит поддержку Windows 8.1 с 10 января 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Microsoft завершит поддержку популярной версии Windows
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

С этой даты компания перестанет предоставлять техническую помощь и обновления программного обеспечения пользователям Windows 8.1, в том числе и касающихся безопасности. Клиентов призвали обновить операционную систему до более актуальной и поддерживаемой — на данный момент это Windows 10 и 11. В Microsoft подчеркнули, что использование устаревшей версии после 10 января 2023 года может нести в себе повышенные риски для безопасности устройства.

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Напомним, что Windows 8.1 была запущена в октябре 2013 года, спустя год после запуска Windows 8, как масштабное обновление этой версии. Официальная поддержка Windows 8 была прекращена 12 января 2016 года, однако через некоторое время Microsoft все же выпустила для нее обновление KB4012598, которое предотвращает заражение вирусом-шифровальщиком Wanna Cry.

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