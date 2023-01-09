Microsoft завершит поддержку популярной версии Windows

Microsoft прекратит поддержку Windows 8.1 с 10 января 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
С этой даты компания перестанет предоставлять техническую помощь и обновления программного обеспечения пользователям Windows 8.1, в том числе и касающихся безопасности. Клиентов призвали обновить операционную систему до более актуальной и поддерживаемой — на данный момент это Windows 10 и 11. В Microsoft подчеркнули, что использование устаревшей версии после 10 января 2023 года может нести в себе повышенные риски для безопасности устройства.
Напомним, что Windows 8.1 была запущена в октябре 2013 года, спустя год после запуска Windows 8, как масштабное обновление этой версии. Официальная поддержка Windows 8 была прекращена 12 января 2016 года, однако через некоторое время Microsoft все же выпустила для нее обновление KB4012598, которое предотвращает заражение вирусом-шифровальщиком Wanna Cry.