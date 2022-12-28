Россиянам рассказали, как крадут аккаунты в Telegram

Пользователи популярного мессенджера Telegram подвергаются новой схемой мошенничества, благодаря которой злоумышленники получают доступ к аккаунту. Об этом рассказали в «Лаборатории Касперского».

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Как предупреждают эксперты, пользователю предлагают пройти онлайн-голосование, но для подтверждения голоса необходимо ввести личные свои данные.

«Для учёта голосов требуется ввести свой номер телефона и код верификации. И вот как раз этого делать ни в коем случае не нужно – велика вероятность, что вы лишитесь своей учётной записи», – рассказывает «Лаборатория Касперского».

При этом такие сообщения на самом деле приходят не от знакомого, а от злоумышленника, который заранее украл учётную запись кого-то из вашего списка контактов.

«Сайт злоумышленников выглядит крайне скромно. Первая страница с сообщением "Заходите и голосуйте за конкурсантов", экран с полем для ввода телефона и сообщением о том, что для правильного учёта голосов необходимо аутентифицироваться, и экран для ввода кода подтверждения, которые организаторы конкурса якобы выслали вам в Telegram», – предупреждают эксперты.

Если пользователь всё же указал свой номер телефона, то злоумышленник получает возможность войти в чужую учётную запись. Защита Telegram потребует от владельца подтверждения через код, который придёт на телефон пользователя или компьютер.

«При выключенной двухфакторной авторизации Telegram номер телефона и присланный код – всё, что нужно злоумышленнику для входа в вашу учётную запись. Если вы введёте этот код на сайте мошенников, то они получат полное право распоряжаться вашей учётной записью. В том числе, например, привязать её к другому телефону», – подытожили эксперты.