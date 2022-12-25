Россиянам рассказали, как вернуть доступ к взломанному аккаунту в Telegram

Вернуть доступ к Telegram-аккаунту, управление которым было перехвачено злоумышленниками, можно тремя способами. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель направления аналитики интернет-угроз компании «РТК-Солар» Сергей Трухачев.

«Если злоумышленники не успели поменять все реквизиты для входа, во-первых, попытайтесь войти в аккаунт повторно и принудительно завершить сеансы на всех устройствах, кроме своего. Во-вторых, если доступ по номеру телефона утерян, можно попробовать восстановить управление через электронную почту. В-третьих, можно воспользоваться сбросом аккаунта», – сказал эксперт.

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Закрыть лишние сессии можно перейдя в пункт настроек в приложении Telegram под названием «Активные сессии». По электронной почте восстановить доступ к аккаунту можно только предварительно привязав учетную запись к e-mail. Для этого нужно перейти в «Настройки»>«Конфиденциальность»>«Двухфакторная аутентификация»>«Изменить почту для восстановления». Под «сбросом аккаунта» подразумевается удаление и повторная регистрация учетной записи по номеру телефона. Быстрое удаление аккаунта возможно через официальный сайт Telegram (https://my.telegram.org/delete). В мобильном приложении и клиенте мессенджера для ПК этой функции нет.

«В последние 2 месяца, а особенно в последние недели мы фиксируем всплеск атак на пользователей Telegram. Это проявляется как в увеличении выявляемых фишинговых сайтов, целью которых является неправомерное получение данных для входа в чужие аккаунты, так и рост числа ботов, используемых для кражи данных», – добавил Трухачев.

По словам эксперта, получив доступ к чужому аккаунту, злоумышленники часто начинают просить у контактов жертвы деньги в долг, а также рассылать от их имени вредоносный спам.

Для снижения риска потери доступа к своему Telegram-аккаунту Трухачев настоятельно рекомендует включить в настройках мессенджера двухфакторную авторизацию по описанной выше схеме.