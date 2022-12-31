Путь в небо: история и перспективы российской авиации

Пассажирская авиация стала одним из самых важных средств передвижения в современном мире. Ежегодно услугами отечественных авиакомпаний пользуются десятки миллионов человек. Сейчас уже невозможно представить мир без сверкающих алюминиевых лайнеров, которые бороздят просторы неба, доставляя пассажиров за тысячи километров от дома. ТАСС рассказал, как появилась и развивалась гражданская авиации в России в проекте «История полетов». Авиастроительные заводы появились в Российской империи еще до начала Первой мировой войны. В 1909 году по проекту французской фирмы «Фарман» на заводе «Дукс» в Москве был построен первый аэроплан «Фарман IV». Московские самолеты сразу же стали одними из лучших русских летательных аппаратов того времени. В августе 1913 года на модели «Ньюпор IV» дуксовского производства («Дукс No 3») лётчик штабс-капитан Пётр Николаевич Нестеров впервые в мире выполнил «мёртвую петлю», впоследствии названную его именем. Всего за 1910-1917 годы «Дукс» построил более 1 750 самолётов разных моделей — это треть от всех построенных в то время в России.

1/18 Авиаконструктор Игорь Сикорский, 1912 год Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/18 Посадка четырехмоторного самолета "Илья Муромец" авиаконструктора Игоря Сикорского под его управлением на Корпусном аэродроме Санкт-Петербурга, 1914 год Фото: ТАСС 3/18 Первый цельнометаллический самолет АНТ-4 в ульяновском музее гражданской авиации Фото: ТАСС 4/18 Первый советский цельнометаллический самолет АНТ-2 конструкции А.Н. Туполева Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/18 Самолёт АНТ-9 "Крылья советов" конструкции А.Н. Туполева, на котором лётчик-испытатель Михаил Громов с бортмехаником В.П. Русаковым с 10 июля по 8 августа 1929 года совершили круговой перелёт по маршруту Москва - Берлин - Париж - Рим - Лондон - Варшава - Москва за 53 часа летного времени. Аэродром Лондона, 1929 год Фото: РИА Новости 6/18 Члены советской научно-исследовательской экспедиции во время получения груза на дрейфующей станции "Северный полюс-4" в водах Северного Ледовитого океана, 1955 год Фото: ТАСС 7/18 Тяжелый турбовинтовой транспортный самолет Ан-22 "Антей", 1965 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/18 Советский трехдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер Ту-154 во время испытательного полета, 1968 год Фото: ТАСС 9/18 Сверхзвуковой самолет ТУ-144, 1970 год Фото: ТАСС 10/18 Средненемагистральный трехдвигательный пассажирский самолет Як-42, 1970 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/18 Самолет Ил-62 в аэропорту Петропавловска-Камчатского, 1978 год Фото: ТАСС 12/18 Ил-86 в цехе окончательной сборки Воронежского авиационного производственного объединения, 1984 год Фото: ТАСС 13/18 Разгрузка транспортного самолета АН-124 "Руслан", 1986 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/18 Салон пассажирского самолета Ил-96-300, 1988 год Фото: ТАСС 15/18 Транспортировка космического корабля "Буран" с помощью транспортного реактивного самолета Ан-225 "Мрия" в сопровождении истребителей МиГ-25 и Су-27, 1991 год Фото: ТАСС 16/18 Самолет Ил-96 400Т во время предварительных полетов в преддверии открытия 8-ого Международного авиа-космического салона «МАКС-2007» в Жуковском Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 17/18 Российский ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, 2017 год Фото: ТАСС 18/18 Российские среднемагистральные пассажирские самолеты МС-21-310 и МС-21-300 (слева направо) на репетиции Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в Жуковском Фото: ТАСС

Следом за военной авиацией началось развитие гражданских авиаперевозок. В 1913 году в воздух поднялся биплан «Илья Муромец» — первый в мире пассажирский самолёт с отоплением, электрическим освещением, спальной комнатой и туалетом. Летательный аппарат спроектировал авиаконструктор Игорь Сикорский.

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В 1922 году была открыта первая международная регулярная воздушная линия СССР Москва — Кёнигсберг. А через год появилось Российское общество добровольного воздушного флота — «Добролёт», предшественник Аэрофлота. В течение следующего десятилетия было спроектировано множество различных моделей отечественных самолетов, которые к 1935 году полностью вытеснили зарубежные аналоги. Советским летчикам удалось совершить несколько впечатляющих перелетов, так в 1934 году самолёт АНТ-4 «Страна Советов» на пути из СССР в США за 141 час и 45 минут преодолел расстояние в 21 242 километров. А в 1937 году летчик-испытатель Валерий Чкалов на самолёте АНТ-25 совершил первый в истории беспосадочный перелет из СССР в США через Северный полюс.

Великая Отечественная война приостановило дальнейшее развитие гражданской авиации. Первый отечественный пассажирский самолёт Ил-12 для массовых перевозок был выпущен в 1947 году. Он мог вмещать до 32 человек и совершать рейсы на расстояние до 1250 километров.

В 1948 году началась эксплуатация многоцелевого самолёта Ан-2, который до сих пор продолжает оставаться важным звеном гражданской авиации.

В 1952 году состоялся первый рейс реактивного лайнера Ту-104 из Москвы в Иркутск. Полёт длился 7 часов 10 минут. Через год в воздух поднялся дальнемагистральный турбовинтовой самолёт Ту-114. Это был самый большой в мире скоростной пассажирский лайнер и мог разместить на борту до 200 человек. В 1967 году ему на смену пришел Ил-62 с хвостовым размещением двигателей.

Другой турбовинтовой самолёт Ил-18 стал самым комфортабельным пассажирским лайнером того времени с системой наддува и кондиционирования и буфетом-кухней.

В 1968 году в воздух поднялся Ту-154, который стал самым массовым самолётом отечественного производства.

В 70-е в сфере гражданской авиации началась сверхзвуковая гонка. Ответом британско-французскому «Конкорду» стал Ту-144, который мог летать со скоростью 2500 км/ч.

В 80-е годы советским конструкторам удалось установить сразу несколько рекордов. Сверхгрузовик Ан-124 «Руслан» смогу поднять 171,2 тонн груза на высоту 10 750 метров. Также на испытания вышел гигантский шестидвигательный самолёт Ан-225 «Мрия», самый большой в мире. Его основным назначением была транспортировка космического корабля «Буран» и блоков ракеты-носителя «Энергия».

После распада СССР появилось несколько десятков самостоятельных авиакомпаний, а авиастроительная отрасль столкнулась с большими экономическими трудностями и конкуренцией со стороны западных авиастроительных корпораций.

В 1993 году началась эксплуатация самолёта Ил-96 — первого отечественного дальнемагистрального широкофюзеляжного самолёта, рассчитанного на 300 пассажиров. В историю мировой гражданской авиации вошёл как самый безопасный пассажирский самолёт. К сожалению, этот лайнер не стал массовым - Ил-96 производится штучно.

Лишь в 2011 году в авиакомпании поступил «Сухой Суперджет-100», совершенно новый самолет, разработанный в России. В 2017 году авиакомпаниям удалось побить рекорд СССР по показателю пассажирооборота в 1990 году — 243,8 пкм (показатель объёма перевозок пассажиров, который отражает количество пассажиров, проехавших общее количество километров за один год).