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9 минут назад

Корабль Orion возвращается на Землю после путешествия к Луне

Елена Прошина

Космический корабль Orion с манекеном на борту возвращается на Землю в воскресенье, 11 декабря. Корабль месяц находился в космосе в рамках лунной программы США. За приземлением спускаемого аппарата можно будет наблюдать в прямом эфире.

Корабль Orion возвращается на Землю после путешествия к Луне
Фото: WIkipediaWIkipedia

Об этом сообщает NASA.

Капсула Orion должна приводниться в Тихом океане у побережья Калифорнии в воскресенье около 17:40 по Гринвичу (20:40 по Москве).

Американское космическое агентство будет транслировать возвращение корабля.

16 ноября Orion был запущен на ракете Space Launch System (SLS), в рамках лунной миссии Artemis 1. На его борту находится манекен, датчики которого измеряют влияние полета на будущие экипажи.

Капсула вышла на лунную орбиту 25 ноября и покинула ее 1 декабря.

Сегодня 25,5-дневная миссия Artemis 1 завершится. Если все пойдет по плану, Orion войдет в атмосферу Земли над Тихим океаном со скоростью 40 000 км в час.

Эта огромная скорость вызовет сильное трение; Теплозащитный экран Ориона должен будет выдерживать температуры до 2800 градусов по Цельсию — всего вдвое меньше, чем на поверхности Солнца.

Программа Artemis предусматривает полет американских астронавтов на Луну, строительство окололунной станции и подготовку условий для будущей колонизации Луны.

Наука и техника,NASA,
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