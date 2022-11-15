NASA летит на Луну: десять фактов о космической программе SLS «Артемида-1»

На днях должен состояться запуск амбициозной космической программы «Артемида-1»: революционная ракета-носитель выведет в космос пилотируемый аппарат «Орион», который в будущем должен будет доставить экипаж астронавтов на Луну. Однако первый пуск будет пробным — пока что NASA лишь собирается протестировать технику для последующей экспедиции. Научное издание Space.com собрало десять интересных фактов о предстоящей миссии.

Фото: NASA NASA

«Орион» совершит самое далекое путешествие в истории космического транспорта

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Когда «Орион» выйдет в космос, вторая ступень ракеты-носителя SLS подтолкнет аппарат до Луны, где он начнет двигаться своими силами. Транслунный впрыск отправит «Орион» в путешествие на расстояние 450 000 километров от Земли. Если все пройдет без проблем, затем космический аппарат должен будет выйти на низкую (100 км) окололунную орбиту, а после этого — продвинуться еще на 64 000 километров вглубь космоса за счет лунной гравитации. Таким образом, дальность полета «Ориона» превзойдет предыдущий рекорд «Аполлона-13», который обошел спутник Земли по модифицированной орбите в 1970 году из-за технических неполадок.

NASA

«Орион» пробудет в пути больше месяца

В зависимости от даты запуска, «Орион» пробудет в космосе от 39 до 42 дней. Небольшая разница обусловлена орбитальной динамикой, т.к. положение Земли и Луны относительно друг друга постоянно меняется. Благодаря столь длительной экспедиции NASA рассчитывает максимально проверить аппарат на прочность, в том числе подвергнуть его испытаниям, которые были бы недопустимы, будь на борту живые люди. Это поможет снизить риски в будущей пилотируемой миссии.

Ракета-носитель «Ориона» впервые поднимется в воздух

На данный момент ракета SLS считается мощнейшим носителем из всех когда-либо построенных, однако она никогда не покидала зону притяжения Земли. Высота основной ступени SLS составляет более 61 метра. Для запуска этой машины в космос потребуется почти три миллиона литров переохлажденного жидкого водорода и кислорода: за подъем ракеты отвечают двигатели, известные по старым американским «Шаттлам» 2011 года.

В июне 2022 года инженеры провели тренировочную симуляцию пуска SLS. Несмотря на утечку водорода и другие технические недочеты, NASA утверждает, что носитель готов к реальному полету.

NASA

Одним из пассажиров аппарата станет голосовой помощник Alexa

Alexa от Amazon станет одним из первых пассажиров «Ориона». Голосовой помощник поучаствует в технологической демонстрации под названием «Каллисто», которая объединит программы для видеосвязи, искусственный интеллект и голосовые коммуникации. По словам создателей аппарата из компании Lockheed Martin, «Каллисто» поможет астронавтам быть более самодостаточными во время исследования глубокого космоса.

«Орион» — первый космический аппарат на солнечных батареях, который доберется до Луны

Конечно, люди и раньше использовали солнечную энергию в космосе, но до сих пор — только на МКС, которая комфортно пребывает на околоземной орбите. «Орион» же изменит привычный расклад вещей за счет сервисного модуля от Европейского космического агентства, который призван обеспечить экипаж аппарата кислородом, водой и электричеством. Представители ЕКА утверждают, что каждое из четырех крыльев «Ориона» вырабатывает столько электроэнергии, сколько хватило бы на две квартиры.

Другой пассажир аппарата — пес Снупи

Миссия «Артемида-1» продолжит долгую традицию NASA отправлять в космос персонажей комикса Peanuts. Плюшевая игрушка бигля Снупи, одетая в оранжевый скафандр, станет еще одним пассажиром «Ориона» — мультяшный пес будет выполнять роль «индикатора нулевой гравитации». Вместе с игрушкой NASA также отправит в космос серебряный значок в виде Снупи, которым уже долгое время награждаются отличившиеся сотрудники агентства, и трибьют автору Peanuts Чарльзу М. Шульцу.

NASA

На «Орионе» хранятся имена миллионов поклонников космоса

Продолжая другую традицию, NASA предложила всем, кто интересуется космосом, отправить свои имена в путешествие на борту «Ориона». При помощи специального сайта агентство отобрало почти три с половиной миллиона кандидатов, чьи имена были загружены на флеш-накопитель, который находится на аппарате. Помимо этого, на накопителе также хранятся имена 30 000 человек из NASA, ЕКА и других организаций, благодаря которым запуск программы стал возможным.

«Орион» выведет в открытый космос 10 спутников-кубсатов

Во время экспедиции «Орион» развернет комплект кубсатов — небольших исследовательских аппаратов, которые будут собирать различные данные. Большинство из них предназначены для сбора информации насчет будущей лунной миссии, однако некоторые служат иным целям. Например, кубсат NEA Scout проведет два года в полете до целевого астероида, подпитываясь энергией при помощи специального солнечного паруса. После этого спутник приблизится вплотную к астероиду, чтобы снимать 20-мегапиксельные фотографии небесного тела и отправлять их на Землю.

NASA

NASA измерит космическую радиацию благодаря трем манекенам

Как мы уже сказали, в этот раз «Орион» отправится в космос без экипажа — его место займут три манекена. Два из них оборудованы тысячами различных сенсоров для измерения радиационного фона, тогда как третий оснащен датчиками ускорения и вибрации — на нем инженеры проверят, какую нагрузку на человеческое тело окажет взлет и посадка аппарата.

Миссия «Артемида-1» закончится зрелищной посадкой на воду