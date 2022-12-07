По всей Земле началась магнитная буря

Согласно данным лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, днём 7 декабря на Земле началась магнитная буря категории G1. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Специалисты уточняют, что геомагнитные бури этой категории категорий обычно проходят для жителей земли почти незаметно. Кроме того, магнитные бури также ожидаются 22 декабря и с 25 по 28 декабря.
Также астрофизики полагают, что геомагнитное поле будет возмущено 8 декабря. Это означает, что с шансом в 25% землю также может ждать заметная магнитная буря.
Ранее синоптики рассказали, что в субботу Москву ждёт начало продолжительного снегопада.
«За сутки 12 декабря может выпасть рекордное для этого дня количество осадков, в ночное время это будет снег, днем мокрый снег, вперемежку с дождем. Для 12 декабря рекорд по осадкам принадлежит 1960 году с суточной суммой осадков 12,6 мм», – сообщают метеорологи.