По всей Земле началась магнитная буря

Согласно данным лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, днём 7 декабря на Земле началась магнитная буря категории G1. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Фото: nasa nasa

Специалисты уточняют, что геомагнитные бури этой категории категорий обычно проходят для жителей земли почти незаметно. Кроме того, магнитные бури также ожидаются 22 декабря и с 25 по 28 декабря.

Также астрофизики полагают, что геомагнитное поле будет возмущено 8 декабря. Это означает, что с шансом в 25% землю также может ждать заметная магнитная буря.

Ранее синоптики рассказали, что в субботу Москву ждёт начало продолжительного снегопада.