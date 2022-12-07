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42 минуты назад

По всей Земле началась магнитная буря

Елена Прошина

Согласно данным лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, днём 7 декабря на Земле началась магнитная буря категории G1. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По всей Земле началась магнитная буря
Фото: nasanasa

Специалисты уточняют, что геомагнитные бури этой категории категорий обычно проходят для жителей земли почти незаметно. Кроме того, магнитные бури также ожидаются 22 декабря и с 25 по 28 декабря.

Также астрофизики полагают, что геомагнитное поле будет возмущено 8 декабря. Это означает, что с шансом в 25% землю также может ждать заметная магнитная буря.

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Ранее синоптики рассказали, что в субботу Москву ждёт начало продолжительного снегопада.

«За сутки 12 декабря может выпасть рекордное для этого дня количество осадков, в ночное время это будет снег, днем мокрый снег, вперемежку с дождем. Для 12 декабря рекорд по осадкам принадлежит 1960 году с суточной суммой осадков 12,6 мм», – сообщают метеорологи.

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