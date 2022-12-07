В Москву придет затяжной снегопад

По прогнозам синоптиков, снегопад начнётся в субботу и продлится до середины следующей недели. 10-11 декабря высота снежного покрова в Москве может увеличиться на 5-10 см. За указанный промежуток времени в этом году может выпасть почти месячная норма осадков.