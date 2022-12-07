В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
1 час назад

Новости погоды: В субботу Москву ожидает затяжной снегопад

Елена Прошина

На выходных в Москве ожидается рекордное количество снега. Об этом сообщает сайт «Метеоновости».

В Москву придет затяжной снегопад
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По прогнозам синоптиков, снегопад начнётся в субботу и продлится до середины следующей недели. 10-11 декабря высота снежного покрова в Москве может увеличиться на 5-10 см. За указанный промежуток времени в этом году может выпасть почти месячная норма осадков.

Циклон «Зора» надвигается на Санкт-Петербург

«За сутки 12 декабря может выпасть рекордное для этого дня количество осадков, в ночное время это будет снег, днем мокрый снег, вперемежку с дождем. Для 12 декабря рекорд по осадкам принадлежит 1960 году с суточной суммой осадков 12,6 мм», – сообщили метеорологи.

Ранее синоптики рассказали, какой погоды ждать в январе и феврале следующего года.

Погода,Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители