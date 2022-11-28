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33 минуты назад

Эксперт рассказал о проблемах с производством iPhone в Китае

Семён Капранов
Эльдар Муртазинэксперт

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с "Рамблером" рассказал о проблемах с производством iPhone 14 Pro на заводе в китайском городе Чжэнчжоу, вызванных протестами с участием рабочих, а также ответил на вопрос о возможности дефицита новых моделей смартфонов от Apple на мировом и российском рынках.

Чжэнчжоу - это город, который называют iPhone-сити. Там огромный комплекс зданий, где выпускают последние модели iPhone. У Foxconn Electronics (Hon Hai Precision Industry) там работает в среднем от 150 до 300 тыс. человек. На предприятии в октябре были ковидные ограничения, из-за которых оно потеряло значительную часть сотрудников. Там оставалось порядка 150 тыс. человек. Из-за этого возникли перебои с производством iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, а они больше нигде в мире не производятся, только на этом заводе.

Затем Apple сильно надавила на Foxconn, после чего компания набрала 100 тыс. человек. Зарплата на этом производстве в среднем составляет 2,4 тыс. юаней в месяц (порядка 20 тыс. рублей). Это маленькая зарплата. И чтобы заработать 5 тыс. юаней (около 42 тыс. рублей), сотрудникам нужно работать по 11-12 часов в день. При этом рабочие живут в общежитиях, которые оплачивают самостоятельно, кроме того, они оплачивают еду. В итоге на руках у них остается незначительная сумма. Поэтому в Foxconn решили привлечь рабочих, пообещав дополнительно 3 тыс. юаней тем из них, кто проработает больше месяца, а тем, кто проработает больше двух месяцев - еще по 3 тыс. юаней.

Но в итоге Foxconn обманул рабочих. Они быстро набрали дополнительные 100 тыс. рабочих, а дальше объявили, что выплатят первые деньги 15 марта, а вторую часть суммы - 15 мая. Это важно, потому что в конце января - начале февраля весь Китай на две недели уходит в отпуск - люди разъезжаются по домам и отмечают Китайский Новый год. Рабочие не остаются на фабриках. И когда Foxconn объявил о своем решении по выплатам - начались беспорядки, причем беспорядки серьезные. Плюс вспышка ковида, последовавшие за ней ограничения.

Чтобы успокоить беспорядки, Foxconn заявила, что компанию не так поняли, но к этому моменту она уже потеряла от 20 до 40 тыс. сотрудников, которые снова разъехались. А производство стояло. Ситуация успокоилась, только когда рабочим предложили 8 тыс. юаней без лишь с одним условием: вернуться в общежития и прекратить все крушить. Еще 2 тыс. обещают выплатить после возобновления производства. То есть компания заплатила очень большие деньги, чтобы замять историю.
Эльдар Муртазин
Эльдар МуртазинВедущий аналитик Mobile Research Group
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По словам специалиста, производство iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в Чжэнчжоу должно возобновиться в начале декабря.

"Но надо понимать, что за декабрь они произведут значительно меньше iPhone, чем обычно. Восстановить объем производства при правильном раскладе можно будет в январе, а дальше - Китайский Новый год, и снова теряются две недели. То есть в любом случае Apple недополучает продукцию, будет серьезный дефицит", — подчеркнул аналитик.

Он отметил, что дефицит iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max на "черную пятницу" в США составил 25-30%, это, в свою очередь, привело к повышенному спросу на смартфоны других производителей, а также на предыдущие модели смартфонов от Apple.

"Дефицит в США, в Европе, в Азии. Последние модели - iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max - недоступны во всех цветах, во всех объемах памяти... Срок доставки iPhone, купленных онлайн, сейчас - конец декабря. Но это негарантированный срок доставки. То есть если вы сейчас сделаете онлайн-заказ в Apple, то не факт, что вы получите устройство в конце декабря", — сказал Муртазин.

Говоря о перспективах новых моделей iPhone в России, аналитик подчеркнул, что смартфоны от Apple - "больше не любимый продукт россиян".

"Потому что не работает Apple Pay, нельзя купить приложения и так далее. За год продажи упали в четыре раза. И они продолжают падать.

Предложение по iPhone сегодня больше, чем спрос. Это достаточно дорогой продукт. Тем не менее по более-менее вменяемым ценам на сером рынке он есть. Но продажи крайне умеренные. Поэтому последствия ситуации на заводе Чжэнчжоу до февраля на нас никак не скажутся. А к тому моменту, думаю, производство плюс-минус оживет.

На сером рынке в РФ сейчас минимальные цены на iPhone, никакого всплеска нет. Все модели, все цвета, все объемы памяти доступны. Цены остаются стабильными. Может быть, под Новый год кто-то попытается сыграть на вот этом мировом дефиците, однако причин для роста цен на новые модели iPhone конкретно в России нет", — заключил аналитик.

Согласно данным агентства Bloomberg, производство смартфонов iPhone 14 Pro на заводе Foxconn в китайском Чжэнчжоу может сократиться по меньшей мере на 6 млн единиц из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 и протестов работников предприятия.

Наука и техника,Эльдар Муртазин,Apple,
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