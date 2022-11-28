Эксперт рассказал о проблемах с производством iPhone в Китае

Чжэнчжоу - это город, который называют iPhone-сити. Там огромный комплекс зданий, где выпускают последние модели iPhone. У Foxconn Electronics (Hon Hai Precision Industry) там работает в среднем от 150 до 300 тыс. человек. На предприятии в октябре были ковидные ограничения, из-за которых оно потеряло значительную часть сотрудников. Там оставалось порядка 150 тыс. человек. Из-за этого возникли перебои с производством iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, а они больше нигде в мире не производятся, только на этом заводе.



Затем Apple сильно надавила на Foxconn, после чего компания набрала 100 тыс. человек. Зарплата на этом производстве в среднем составляет 2,4 тыс. юаней в месяц (порядка 20 тыс. рублей). Это маленькая зарплата. И чтобы заработать 5 тыс. юаней (около 42 тыс. рублей), сотрудникам нужно работать по 11-12 часов в день. При этом рабочие живут в общежитиях, которые оплачивают самостоятельно, кроме того, они оплачивают еду. В итоге на руках у них остается незначительная сумма. Поэтому в Foxconn решили привлечь рабочих, пообещав дополнительно 3 тыс. юаней тем из них, кто проработает больше месяца, а тем, кто проработает больше двух месяцев - еще по 3 тыс. юаней.



Но в итоге Foxconn обманул рабочих. Они быстро набрали дополнительные 100 тыс. рабочих, а дальше объявили, что выплатят первые деньги 15 марта, а вторую часть суммы - 15 мая. Это важно, потому что в конце января - начале февраля весь Китай на две недели уходит в отпуск - люди разъезжаются по домам и отмечают Китайский Новый год. Рабочие не остаются на фабриках. И когда Foxconn объявил о своем решении по выплатам - начались беспорядки, причем беспорядки серьезные. Плюс вспышка ковида, последовавшие за ней ограничения.



Чтобы успокоить беспорядки, Foxconn заявила, что компанию не так поняли, но к этому моменту она уже потеряла от 20 до 40 тыс. сотрудников, которые снова разъехались. А производство стояло. Ситуация успокоилась, только когда рабочим предложили 8 тыс. юаней без лишь с одним условием: вернуться в общежития и прекратить все крушить. Еще 2 тыс. обещают выплатить после возобновления производства. То есть компания заплатила очень большие деньги, чтобы замять историю.

Эльдар Муртазин Ведущий аналитик Mobile Research Group