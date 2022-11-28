Эксперт рассказал о проблемах с производством iPhone в Китае

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с "Рамблером" рассказал о проблемах с производством iPhone 14 Pro на заводе в китайском городе Чжэнчжоу, вызванных протестами с участием рабочих, а также ответил на вопрос о возможности дефицита новых моделей смартфонов от Apple на мировом и российском рынках.
По словам специалиста, производство iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в Чжэнчжоу должно возобновиться в начале декабря.
"Но надо понимать, что за декабрь они произведут значительно меньше iPhone, чем обычно. Восстановить объем производства при правильном раскладе можно будет в январе, а дальше - Китайский Новый год, и снова теряются две недели. То есть в любом случае Apple недополучает продукцию, будет серьезный дефицит", — подчеркнул аналитик.
Он отметил, что дефицит iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max на "черную пятницу" в США составил 25-30%, это, в свою очередь, привело к повышенному спросу на смартфоны других производителей, а также на предыдущие модели смартфонов от Apple.
"Дефицит в США, в Европе, в Азии. Последние модели - iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max - недоступны во всех цветах, во всех объемах памяти... Срок доставки iPhone, купленных онлайн, сейчас - конец декабря. Но это негарантированный срок доставки. То есть если вы сейчас сделаете онлайн-заказ в Apple, то не факт, что вы получите устройство в конце декабря", — сказал Муртазин.
Говоря о перспективах новых моделей iPhone в России, аналитик подчеркнул, что смартфоны от Apple - "больше не любимый продукт россиян".
"Потому что не работает Apple Pay, нельзя купить приложения и так далее. За год продажи упали в четыре раза. И они продолжают падать.
Предложение по iPhone сегодня больше, чем спрос. Это достаточно дорогой продукт. Тем не менее по более-менее вменяемым ценам на сером рынке он есть. Но продажи крайне умеренные. Поэтому последствия ситуации на заводе Чжэнчжоу до февраля на нас никак не скажутся. А к тому моменту, думаю, производство плюс-минус оживет.
На сером рынке в РФ сейчас минимальные цены на iPhone, никакого всплеска нет. Все модели, все цвета, все объемы памяти доступны. Цены остаются стабильными. Может быть, под Новый год кто-то попытается сыграть на вот этом мировом дефиците, однако причин для роста цен на новые модели iPhone конкретно в России нет", — заключил аналитик.
Согласно данным агентства Bloomberg, производство смартфонов iPhone 14 Pro на заводе Foxconn в китайском Чжэнчжоу может сократиться по меньшей мере на 6 млн единиц из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 и протестов работников предприятия.