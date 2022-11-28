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1 час назад

Беспорядки на крупнейшем в мире заводе iPhone попали на видео

Газета.Ruиещё 1

Известный техноинсайдер Бен Гескин опубликовал в своем Twitter-аккаунте видеоролик, на котором можно увидеть столкновения между сотрудниками завода Foxconn в Чжэнчжоу, на котором производят iPhone, а также службой безопасности компании.

Протесты на крупнейшей фабрике по созданию смартфонов Apple не утихают несколько недель — люди требуют справедливой оплаты труда, а также отмены жестких коронавирусных мер, включая полный локдаун завода. На видео можно увидеть, как толпа людей кидает ограждения в охрану.

Также Гескин, проживающий в Латвии, сообщил о том, что один из местных магазинов рассказал ему о полном прекращении поставок iPhone из-за непрекращающихся беспорядков.

"Один из моих друзей только что был в нашем местном Apple Store и спросил о заказах на iPhone 14. Ему сказали, что поставки смартфонов полностью прекратились. Новые заказы будут идти очень долго. iPhone хорош, но мне больше всего жалко тех людей, которые заперты там [на фабрике]", — заявил инсайдер.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что более 20 тысяч сотрудников покинули фабрику по сборке iPhone в китайском Чжэнчжоу из-за риска распространения коронавируса на предприятии.

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