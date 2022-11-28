"Один из моих друзей только что был в нашем местном Apple Store и спросил о заказах на iPhone 14. Ему сказали, что поставки смартфонов полностью прекратились. Новые заказы будут идти очень долго. iPhone хорош, но мне больше всего жалко тех людей, которые заперты там [на фабрике]", — заявил инсайдер.