Система не стоит 480 млрд рублей. Разработка - значительно дешевле. 480 млрд рублей - это не сумма дотаций со стороны государства, это сумма примерных расходов различных министерств на покупку оборудования - планшетов и смартфонов - в течение 8 лет.



На данный момент мы говорим о том, что система будет разрабатываться как ONP (Open Network Platform). Так же, как и разрабатывалась до этого момента. Она будет постепенно адаптироваться под конкретное "железо", которое есть. И в конечном итоге мы получим российскую операционную систему, которая, в первую очередь, будет предназначена для B2G [business-to-government], то есть для использования государством, во вторую очередь - для B2G [business-to-business, "бизнес — бизнесу"], и в самую последнюю очередь - для B2C [business-to-consumer, "бизнес для потребителя"], то есть потребительского сегмента. И в B2C ее, скорее всего, вообще не будет. ОС "Аврора" в основном предназначена для чиновников, военных, МВД, корпоративных телефонов. В этом аспекте и будет существовать наша операционная система.

Эльдар Муртазин Ведущий аналитик Mobile Research Group