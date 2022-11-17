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26 минут назад

Эксперт оценил перспективы внедрения ОС «Аврора» в России

Семён Капранов
Эльдар Муртазинэксперт

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал "Рамблеру" о новой российской операционной системе "Аврора", а также прокомментировал сообщения СМИ, согласно которым введение отечественной ОС обойдется бюджету в 480 млрд рублей.

Система не стоит 480 млрд рублей. Разработка - значительно дешевле. 480 млрд рублей - это не сумма дотаций со стороны государства, это сумма примерных расходов различных министерств на покупку оборудования - планшетов и смартфонов - в течение 8 лет.

На данный момент мы говорим о том, что система будет разрабатываться как ONP (Open Network Platform). Так же, как и разрабатывалась до этого момента. Она будет постепенно адаптироваться под конкретное "железо", которое есть. И в конечном итоге мы получим российскую операционную систему, которая, в первую очередь, будет предназначена для B2G [business-to-government], то есть для использования государством, во вторую очередь - для B2G [business-to-business, "бизнес — бизнесу"], и в самую последнюю очередь - для B2C [business-to-consumer, "бизнес для потребителя"], то есть потребительского сегмента. И в B2C ее, скорее всего, вообще не будет. ОС "Аврора" в основном предназначена для чиновников, военных, МВД, корпоративных телефонов. В этом аспекте и будет существовать наша операционная система.
Эльдар Муртазин
Эльдар МуртазинВедущий аналитик Mobile Research Group
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При развитии новой операционной системы важно понимать, какие моменты следует учитывать, помимо наличия "железа" - смартфонов, планшетов и прочего, отметил специалист.

"Это разработчики, которую создают софт под новую ОС, а также облачные сервисы, которые были бы адаптированы под систему. И вопрос как раз в этом: кто будет разрабатывать и как. "Ростелеком" пытается привлечь под знамена этой платформы наибольшее количество независимых партнеров, коммерческих организаций. Они и будут работать, то есть государство не берет на себя все расходы. А суммы в миллиарды рублей - это, скорее, суммы, которые министерства будут тратить на закупки соответствующего оборудования", — объяснил аналитик.

Муртазин отметил, что в России не ставят цели массово перевести граждан страны с Android и iOS на "Аврору".

"Основная цель - обеспечить управленцев защищенными от внешнего воздействия устройствами. А если кто-то из потребителей захочет такое устройство - он сможет его купить. Но все-таки, в первую очередь, ОС разработана для государства. И никакого насильственного пересаживания потребителей на "Аврору" не будет. Хотите пользоваться iOS или Android - пользуйтесь", — сказал он.

Эксперт добавил, что магазин приложений для ОС "Аврора" со своими особенностями и со своим SDK (software development kit, "комплект для разработки программного обеспечения") уже работает.

"Это все не идейно, а именно технически отличается от Android... Система наша, мы практически полностью контролируем все ее модули, знаем код и так далее. Исходя из этого, тот SDK, который есть, он уже под контролем. Да, в конкретные приложения можно внедрять те или иные функции - точно также, как на Android, на iOS, но все это работает в "песочнице" [изолированная среда для запуска программ] на устройстве, и выйти за ее пределы можно только с разрешения пользователя либо администратора этих устройств в корпоративных случаях", — уточнил эксперт.

Вместе с тем Муртазин выразил мнение, что россияне в обозримом будущем не станут массово переходить на устройства с ОС "Аврора".

"Она для обычного человека будет проигрывать тому же Android по куче параметров", — заключил собеседник "Рамблера".

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на паспорт проекта развития операционной системы "Аврора" сообщила, что создание национальной мобильной экосистемы на базе ОС, принадлежащей "Ростелекому", обойдется в 480 млрд руб. Финансирование экосистемы будет производиться из бюджета федерального проекта "Цифровое государственное управление" и из национальной программы "Цифровая экономика".

Наука и техника,Эльдар Муртазин,
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