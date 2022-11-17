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24 минуты назад

"Ъ": перевод россиян на отечественную ОС "Аврора" оценили в полтриллиона рублей

Газета.Ru

Создание национальной мобильной экосистемы на базе российской операционной системы "Аврора", принадлежащей "Ростелекому", обойдется стране в 480 млрд руб.

Озвучена стоимость перевода россиян на отечественную ОС
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на паспорт проекта. Финансирование экосистемы будет производиться из бюджета федерального проекта "Цифровое государственное управление" и из национальной программы "Цифровая экономика".

Денежные средства будут направлены на реализацию экосистемы, ее техподдержку, закупку оборудования, зарплаты сотрудникам и т.д. Сообщается, что паспорт проекта уже одобрен правительством.

Также известно, что "Ростелеком" в сотрудничестве с отечественными производителями планирует выпустить около 70 млн смартфонов на базе ОС "Аврора". По словам представителей компании, создание собственной экосистемы необходимо из-за наличия постоянной угрозы отключения россиян от операционных систем Google и Apple, а также ограничения доступа к ряду важных приложений.

Ранее стало известно, что к 2023 году "Ростелеком" планирует выпуск сразу трех линеек смартфонов и планшетов — для бизнеса, государственного сектора и граждан.

Наука и техника,Google,Apple,
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