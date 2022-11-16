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24 минуты назад

Сотрудники Twitter сравнили Маска с «Волан-де-Мортом»

Елена Прошина

Сотрудники компании Twitter, которая не так давно была приобретена американским миллиардером Илоном Маском, боятся называть нового главу компании по имени. Об этом сообщает Daily Mail.

Сотрудники Twitter сравнили Маска с «Волан-де-Мортом»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В корпоративном мессенджере работники мегакорпорации вообще не называют Илона по имени, сравнивая его с Волан-де-Мортом – злодеем из серии книг о Гарри Поттере. По информации источника, Маск уже успел уволить минимум десять сотрудников, которые высказывались с критикой в его сторону. Это сделало Маска «Тем, Кого Нельзя Называть», что является ироничной отсылкой к злодею Волан-де-Морту имя которого, согласно сюжету книг о Гарри Поттере, боялись произносить остальные волшебники.

Уточняется, что сотрудники Twitter всерьёз опасаются того, что приведённые Маском в компанию новые работники могут начать просматривать все сообщения в рабочем чате по поисковым словам «Илон» и «Маск», чтобы находить тех сотрудников, которые критикуют нового начальника.

«Он как будто Волан-де-Морт, или Тот, Кого Нельзя Называть. Все называют его "парень наверху" или "новый владелец", чтобы, на случай, если его молодчики будут проверять чаты по словам "Илон" и "Маск", ничего не выскочило», – цитирует источник слова одного из сотрудников компании.

Общее настроение сотрудников Twitter, отмечает Daily Mail, становится мрачнее с каждым днём – даже новости об изменении своего служебного положения они вынуждены узнавать из СМИ, а не от руководителей. Один из сотрудников компании считает, что единственное рациональное объяснение поведения Маска состоит в том, что он попросту «некомпетентный руководитель, находящийся вне своей зоны комфорта».

Ранее бизнесмен Илон Маск выдвинул сотрудникам Twitter ультиматум.

Наука и техника,Илон Маск,Гарри Поттер,
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