Сотрудники Twitter сравнили Маска с «Волан-де-Мортом»

Сотрудники компании Twitter, которая не так давно была приобретена американским миллиардером Илоном Маском, боятся называть нового главу компании по имени. Об этом сообщает Daily Mail.

В корпоративном мессенджере работники мегакорпорации вообще не называют Илона по имени, сравнивая его с Волан-де-Мортом – злодеем из серии книг о Гарри Поттере. По информации источника, Маск уже успел уволить минимум десять сотрудников, которые высказывались с критикой в его сторону. Это сделало Маска «Тем, Кого Нельзя Называть», что является ироничной отсылкой к злодею Волан-де-Морту имя которого, согласно сюжету книг о Гарри Поттере, боялись произносить остальные волшебники.

Уточняется, что сотрудники Twitter всерьёз опасаются того, что приведённые Маском в компанию новые работники могут начать просматривать все сообщения в рабочем чате по поисковым словам «Илон» и «Маск», чтобы находить тех сотрудников, которые критикуют нового начальника.

«Он как будто Волан-де-Морт, или Тот, Кого Нельзя Называть. Все называют его "парень наверху" или "новый владелец", чтобы, на случай, если его молодчики будут проверять чаты по словам "Илон" и "Маск", ничего не выскочило», – цитирует источник слова одного из сотрудников компании.

Общее настроение сотрудников Twitter, отмечает Daily Mail, становится мрачнее с каждым днём – даже новости об изменении своего служебного положения они вынуждены узнавать из СМИ, а не от руководителей. Один из сотрудников компании считает, что единственное рациональное объяснение поведения Маска состоит в том, что он попросту «некомпетентный руководитель, находящийся вне своей зоны комфорта».