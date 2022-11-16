Маск выдвинул ультиматум сотрудникам Twitter

Бизнесмен Илон Маск выдвинул сотрудникам Twitter ультиматум. Он потребовал от менеджеров либо работать в жестком режиме, либо уволиться из компании. Об этом пишет The Washington Post.
Отмечается, что Маск разослал по внутренней почте электронное письмо, в котором содержится предложение подписать обязательство работать в компании на достаточно жестких условиях.
«Если вы уверены, что хотите стать частью нового Twitter, пожалуйста, нажмите «Да» по ссылке ниже», - предлагается в письме.
Бизнесмен пояснил сотрудникам, что Twitter «должен быть чрезвычайно хардкорным» в будущем. Это означает, что людям будет необходимо интенсивно работать на протяжении всей смены. Маск подчеркнул, что только исключительная работа будет считаться своего рода «проходным баллом».
По данным газеты, любой, кто сегодня не подпишет обязательство, будет уволен в четверг, 17 ноября. При увольнении он получит трехмесячное выходное пособие.