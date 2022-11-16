Маск выдвинул ультиматум сотрудникам Twitter

Бизнесмен Илон Маск выдвинул сотрудникам Twitter ультиматум. Он потребовал от менеджеров либо работать в жестком режиме, либо уволиться из компании. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что Маск разослал по внутренней почте электронное письмо, в котором содержится предложение подписать обязательство работать в компании на достаточно жестких условиях.

«Если вы уверены, что хотите стать частью нового Twitter, пожалуйста, нажмите «Да» по ссылке ниже», - предлагается в письме.

Бизнесмен пояснил сотрудникам, что Twitter «должен быть чрезвычайно хардкорным» в будущем. Это означает, что людям будет необходимо интенсивно работать на протяжении всей смены. Маск подчеркнул, что только исключительная работа будет считаться своего рода «проходным баллом».