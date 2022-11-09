Вакцины против Covid-19 повысили эффективность лечения рака

Во время исследования совместимости иммунотерапии рака носоглотки с вакцинацией против Covid-19 SinoVac, учёные из Боннского университета Германии и Китайского Университета Шаньси обнаружили интересные результаты. Препарат не только никак не помешал терапии, но и даже улучшил результат. Об этом сообщает Annals of Oncology.

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Особенность многих раковых клеток в том, что они способны подавлять иммунный ответ организма. Поэтому при лечении некоторых типов рака применяют иммунотерапию. Китайская вакцина SinoVac стимулирует иммунный ответ организма, из-за чего у медиков были опасения, что прививка помешает иммунотерапии рака. Для того чтобы это проверить, учёные провели исследование совместимости препаратов. Но согласно результатам тестов, пациенты с прививками от коронавируса, напротив, заметно лучше реагировали на лечение, а также меньше жаловались на побочные эффекты.

В исследовании приняли участие более полутора тысяч пациентов. 373 из них были вакцинированы SinoVac, и именно эти пациенты лучше реагировали на иммунотерапию, чем невакцинированные. Впрочем, пока исследователи не торопятся сказать, почему конкретно лечение было более успешным после вакцинации. Согласно актуальной гипотезе, вакцинация могла активировать определенные иммунные клетки, которые сами атаковали опухоль. Сейчас исследователи планируют более подробно исследовать эти процессы, чтобы сделать окончательные выводы.